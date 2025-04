Crypto & Bourse : ce qu'il ne faut pas manque pour la semaine du 21 au 27 avril

Certains marchés boursiers sont fermés ce lundi de Pâques. C’est le cas en Europe continentale, au Royaume-Uni, ainsi qu’à Hong Kong.

Ce mardi, Tesla (TSLA) dévoilera ses résultats du premier trimestre 2025. Ceux-ci sont particulièrement attendus après l’effondrement des ventes ainsi que de l’action de la société d’Elon Musk.

En zone euro, deux chiffres seront publiés ce jour : l’indice de confiance des consommateurs d’avril, ainsi que le déficit et la dette publique pour 2024.

