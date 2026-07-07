Cross the Ages : Le jeu Web3 entre en liquidation judiciaire après 5 ans d’activité

Cross the Ages a annoncé son entrée officielle en liquidation judiciaire, après plusieurs mois passés en redressement judiciaire. Le studio évoque une fracture entre le grand public et l’écosystème Web3, une croissance insuffisante et l’impossibilité de réunir les financements nécessaires pour poursuivre ses activités.

Cross the Ages acte sa fin, Blast fermera le 8 juillet

Pendant 5 ans, Cross the Ages a tenté de bâtir un univers mêlant jeu vidéo, littérature et NFT, mais la réalité du marché pousse maintenant le projet à fermer ses portes.

Le studio affirme avoir consacré ses dernières ressources au développement d’Arise, à la recherche de nouveaux investisseurs et au lancement marketing de son TCG nommé « Blast », avant d’annoncer, ce 7 juillet, son entrée officielle en liquidation judiciaire.

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Dans un communiqué publié sur X, l’équipe indique que l’entreprise était déjà en redressement judiciaire depuis plusieurs mois et que ses effectifs avaient été fortement réduits afin de préserver l’activité aussi longtemps que possible.

Cross The Ages: The Final Announcement Our ambition was to build an unshakeable bridge between the virtual and the real world, to weave a deep, transmedia universe. For five years, Cross The Ages has been carried by extraordinary minds, an exceptional cast of writers and… — Cross The Ages (@CrossTheAges) July 7, 2026

Cross the Ages identifie 3 causes principales à cet échec :

une fracture jugée « infranchissable » entre le marché traditionnel et le public Web3 ;

une traction organique insuffisante ;

et des investissements personnels devenus impossibles à maintenir faute de nouveaux financements.

Malgré l'engagement total de l'équipe et des promesses initiales fortes, la réalité économique nous a imposé son verdict. La faille stratégique entre l'adoption traditionnelle et le public Web3 s'est avérée infranchissable. La traction organique n'a pas été suffisante pour atteindre le niveau de viabilité critique.

Le studio précise également que le jeu Blast cessera définitivement ses activités le 8 juillet. Le portail et les NFT pourraient, en revanche, rester accessibles jusqu’à la fin de la saison, prévue le 24 septembre, même si l’entreprise indique ne pas disposer de tous les détails de la procédure.

Un mini-jeu de « Trisel Farming », initialement conçu comme une campagne d’acquisition d’utilisateurs, devrait par ailleurs être déployé pour remplacer Blast.

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Au-delà de Cross the Ages, la promesse du Web3 continue de se heurter au réel

La même année que la disparition de la conférence NFT Paris, la fermeture de la marketplace NFT de Binance et, quelques jours seulement après la liquidation de RealT, plateforme de tokenisation immobilière, la chute de Cross the Ages rappelle que les difficultés du Web3 ne se limitent ni aux NFT ni à un secteur en particulier.

Plus largement, c’est la promesse même du Web3 qui continue de se heurter au réel. Présenté comme une évolution d’Internet fondée sur la propriété numérique et la désintermédiation, le Web3 a souvent produit l’effet inverse, multipliant les dépendances à des intermédiaires et les frictions d'utilisation.

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À l’inverse, les actifs natifs des réseaux comme le BTC sur Bitcoin, le XMR sur Monero ou encore l’ETH sur Ethereum peuvent être transférés directement au niveau du protocole, sans autorisation d’une autorité centrale.

Contrairement à de nombreux actifs Web3, leur existence et leur transférabilité ne dépendent pas d’une entreprise, d'un hébergeur cloud, d’une plateforme ou d’un marché secondaire, mais uniquement des règles du protocole vérifiées par des milliers de nœuds.

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Source : X

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