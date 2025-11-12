La croissance française devrait atteindre 0,7% en 2025 et 0,9% en 2026, selon la Banque de France

La France échappera à la récession, selon le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau. Mais la situation budgétaire de l’Hexagone continue d’inquiéter fortement.

Croissance en hausse en 2026, selon la Banque de France

François Villeroy de Galhau a déclaré aujourd’hui que la croissance française atteindrait « au moins » 0,7 % en 2025 et 0,9 % en 2026. La banque centrale pourrait par ailleurs revoir ses prévisions à la hausse lors de sa publication de décembre.

La croissance française avait surpris par sa progression inattendue de 0,5 % au trimestre dernier :

C’est une confirmation de ce que nous avions vu au troisième trimestre […] l’économie française est plutôt résiliente.

Résiliente, mais pas particulièrement en bonne santé. La France continue de crouler sous le poids de la dette, avec des débats parlementaires qui n’en finissent pas sur le Budget de 2026. Face à cela, plusieurs grandes agences de notation ont abaissé leurs notes de la France ces derniers mois.

Un point qu’a souligné le gouverneur de la Banque de France, qui estime que d’importants efforts doivent être faits pour pérenniser la situation. Il a notamment évoqué une augmentation de la taxation des retraités aisés, jugeant qu’elle serait « conforme à l’exigence de justice ».

La France doit réduire son déficit à 3 % du PIB d’ici à 2029. Un objectif ambitieux, qu’il sera difficile d’atteindre sans changement de cap majeur, selon François Villeroy de Galhau :

Il faut faire le quart du chemin de la première année, donc maximum 4,8 % de déficit l’an prochain. Sinon nous risquons un étouffement progressif.

Source : TF1

