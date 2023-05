Crise bancaire : la moitié des banques américaines seraient potentiellement insolvables

La crise bancaire continue aux États-Unis, avec la moitié des banques américaines ayant épuisé leurs réserves de capitaux, selon une information de The Telegraph. Ainsi, des milliers de banques seraient potentiellement insolvables, dont une banque mondiale considérée comme systémique. A-t-on atteint le point de non retour ?

La crise bancaire continue aux États-Unis

Alors que First Republic Bank a été rachetée en ce début de semaine par JP Morgan Chase suite à un accord avec la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), qui lui a versé une aide financière de 50 milliards de dollars en parallèle, il se pourrait que la contagion continue.

Cette action, qui constitue la seconde plus importante faillite bancaire américaine de l'histoire, fait suite à un effondrement en chaine de Silicon Valley Bank, de Signature Bank ou encore de Silvergate les mois derniers.

First Republic Bank a vu ses dépôts chuter de l'ordre de 100 milliards de dollars au mois de mars, et le soutien financier de 30 milliards de dollars qui lui a été versé par un consortium de 11 banques constitué en partie des plus importants établissements bancaires américains, à savoir JP Morgan, Citigroup Inc., Bank of America Corp. ou encore Wells Fargo, n'aura pas suffi à la sauver.

Et bien, selon une information de The Telegraph publiée le 2 mai, la moitié des 4 800 banques américaines existant actuellement (contre 20 000 en 1900) auraient épuisé leurs réserves de capitaux, bien que selon les règles comptables américaines, les banques concernées ne soient pas obligées de comptabiliser leurs pertes.

Le jour de la publication de cet article, Pacific Western Bancorp. et Western Alliance Bancorp. ont toutes 2 vu leur action respective chuter drastiquement dans la journée, provoquant une volatilité telle que le trading de ces actions a dû être mis à l'arrêt. Bien que PacWest soit une banque de plus petite envergure que First Republic Bank, 80 % de son portefeuille de prêts concerne des prêts hypothécaires et des prêts immobiliers commerciaux.

La FDIC bientôt en incapacité de participer aux rachats ?

Selon Amit Seru, professeur à Stanford dans le milieu de la finance, une partie importante des banques aux États-Unis est en danger :

« C'est effrayant. Des milliers de banques sont sous l'eau. Ne prétendons pas qu'il ne s'agit que de la Silicon Valley Bank et de First Republic. Une grande partie du système bancaire américain est potentiellement insolvable. »

Selon un document de 31 pages publié par Amit Seru et des experts du milieu bancaire le 24 mars dernier, plus de 2 315 banques américaines auraient davantage d'expositions que ce qu'elles détiennent réellement, les rendant de facto insolvables. À ce titre, la valeur de marché de leurs portefeuilles de prêts serait inférieure de 2 000 milliards dollars par rapport à leur valeur comptable.

Par ailleurs, parmi ces banques à risque se trouve un établissement mondial considéré comme systémique, et dont les actifs dépassent 1 000 milliards de dollars (son nom n'a pas été cité). Par ailleurs, la FDIC ne pourra aider certaines banques à en racheter d'autres indéfiniment, l'organisme n'ayant « que » 127 milliards de dollars d'actifs à disposition.

Dans ces cas de figure, une aide financière est absolument vitale étant donné les coûts inhérents au rachat d'une banque. Ainsi, un épuisement des capitaux de la FDIC signerait le début d'un changement de paradigme.

