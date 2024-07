Les créanciers de Mt. Gox préfèrent-ils conserver leurs bitcoins (BTC) ou les revendre ?

Alors qu'ils commencent à être remboursés de leurs pertes, 10 ans après que Mt. Gox ait fait faillite, les créanciers de l’ancienne plateforme d’échange de Bitcoin ne sont guère dépensiers. Effectivement, une large majorité d'entre eux ont décidé de conserver leur remboursement sous la forme de BTC qu'ils ne seraient pas près de vendre.

Les créanciers, enfin remboursés, jouent la carte de la patience avec leurs bitcoins

En novembre 2023, 10 ans après la chute de Mt. Gox, Nobuaki Kobayashi, le curateur des fonds de l'ancienne plateforme d'échanges de cryptomonnaies, annonçait que ses créanciers seraient prochainement remboursés. Depuis, plusieurs remboursements ont été initiés par Kraken et Bitstamp, entre autres, mais le processus est long et fastidieux.

Au 30 juillet 2024, 41,5 % des 141 686 BTC dus ont été restitués à leurs propriétaires, soit 59 000 BTC correspondant à 4 milliards de dollars au cours actuel du Bitcoin. Les créanciers avaient la possibilité de récupérer leur dû sous forme de monnaie fiduciaire, ou bien au travers de cryptomonnaies, dont le BTC. La seconde option a largement été plébiscitée.

Par ailleurs, les créanciers semblent partis pour conserver leurs bitcoins. En observant le delta du volume cumulé au comptant (CVD), un indicateur mesurant la différence nette entre le volume des transactions d'achat et de vente au comptant, on remarque que le CVD n'a pas connu d'augmentation significative, que ce soit sur Kraken ou Bitstamp.



Delta du volume cumulé au comptant pour le Bitcoin sur Kraken et Bitstamp

Certes, une légère hausse de la pression de vente a été constatée suite à la distribution des BTC aux créanciers de Mt. Gox. Toutefois, comme l'indique le graphique, cette pression de vente n'a pas dépassé les limites habituelles des variations quotidiennes.

Les créanciers de la plateforme, toujours hodlers de BTC

L'absence d'une réelle pression de vente pourrait sembler assez surprenante, étant donné que le prix du Bitcoin a augmenté de plus de 8 500 % depuis février 2014, ce qui aurait pu inciter les créanciers à revendre leurs cryptomonnaies. C'est à cette période que Mt. Gox avait subi une attaque informatique, durant laquelle des cyberassaillants avaient réussi à détourner 744 408 BTC à la plateforme, causant sa faillite.

Cela s'expliquerait par la stratégie adoptée par une large majorité des créanciers remboursés : celle du holding. Elle consiste à conserver ses cryptomonnaies en espérant faire une belle plus-value sur le long terme, au lieu de les revendre immédiatement. Les adeptes de cette stratégie d'investissement sont appelés les hodlers.

Si le cours du Bitcoin venait à partir à la hausse, cela attirerait la pression provenant des vendeurs. Effectivement, des prix plus élevés incitent la plupart du temps les détenteurs de BTC prônant la stratégie du holding à revendre une partie de leurs cryptomonnaies. Ainsi, ils dégagent des bénéfices plus importants que s'ils avaient revendu leurs BTC plus tôt, tout en conservant une partie de leur portefeuille.

Par ailleurs, cette stratégie n'est pas seulement adoptée par les créanciers de Mt. Gox. Plus de 65 % de l'offre BTC est inactive depuis plus d'un an, tandis que plus de 54 % l'est depuis plus de 2 ans.

Source : Glassnode

