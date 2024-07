Une semaine chargée en données macroéconomiques vient de se clôturer et une toute nouvelle semaine tout autant importante pourrait dessiner la tendance pour l'ensemble du second semestre 2024. Tous les yeux seront tournés vers la FED dans un contexte où Donald Trump a su enflammer la conférence Bitcoin 2024 à Nashville ce week-end.

Nous sommes le lundi 29 juillet 2024 et le cours du Bitcoin (BTC) évolue autour des 69 000 dollars.

À l'occasion de la conférence Bitcoin 2024 à Nashville, le candidat à la présidence Donald Trump s'est distingué d'un discours inspiré. Naturellement, ce discours a été adapté à un public dévoué au marché crypto – l'inverse eu été tout à fait stupéfiant dans le contexte de cette conférence.

Toutefois, ce discours a été marquant par la justesse des mots et des propositions. Le candidat parlait le même langage que son auditoire. Si Donald Trump venait à être élu, il ne laisse désormais planer aucun doute que son entourage serait qualifié pour l'accompagner dans une politique qui viserait à favoriser la croissance du secteur aux États-Unis.

Néanmoins, nous voyons un homme en pleine campagne ; chacun pourra donc juger du poids de ses mots une fois l'ancien président de nouveau assis dans le bureau ovale. Toujours est-il que le marché semble avoir apprécié l'exercice :Bitcoin réalise une clôture hebdomadaire engageante à l'aube d'une semaine macroéconomique tumultueuse.

En effet, mercredi, la FED devrait rendre sa décision concernant les taux directeurs dans une itération hebdomadaire qui verra des données publiées sur le marché de l'emploi.

Ainsi, consécutivement aux publications du PIB US et de l'inflation, le marché de l'emploi devrait fournir toutes les composantes permettant d'analyser au plus juste l'état de l'économie américaine.

📈 Surfez sur le bull run en vous entourant d'experts ! Rejoignez-nous maintenant sur Cryptoast Research

Cryptoast Research : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

Bitcoin et marchés dérivés : retour des spéculateurs

Paires avec Bitcoin 24 heures 7 jours 1 mois Bitcoin / USDT +3,20 % +3,30 % +14,00 % ETH / Bitcoin +1,40 % -6,10 % +12,80 %

Depuis la clôture hebdomadaire de cette nuit, les prises de positions sur les marchés dérivés s'accélèrent. Durant les 8 dernières heures, les intérêts ouverts ont augmenté de 5 % et, malgré des liquidations de positions vendeuses, l'OI continue de croitre à l'instar des fundings.

Les spéculateurs se repositionnent donc à l'achat aux abords de la résistance des 72 000 dollars, marquant un nouveau plus haut annuel pour les intérêts ouverts (en BTC) sur Bitcoin. La zone d'excès n'est toutefois pas atteinte sur les fundings, ce qui pourrait laisser une marge haussière avant un nettoyage éventuel des positions. Dans le cas d'un nettoyage des positions long, la première zone visée pourrait être les plus bas des dernières heures entre 66 500 et 67 500 dollars.

Graphique des métriques des marchés dérivés BTC

Acheter des cryptos sur eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

BTC, clôture mensuelle bullish ?

Le mois de juillet propose, au moment où j'écris ces lignes, un scénario intéressant : une mèche basse profonde suivie d'une réintégration à la fois du range et de son point d'équilibre. Bien que cette bougie ne soit pas encore clôturée, nous pouvons dès à présent dessiner les niveaux à surveiller avant mercredi soir, date de fins de cotation pour ce premier mois estival.

C'est justement à cette date (mercredi 31 juillet) que Jerome Powell réalisera son discours de politique monétaire. Lors de cette séance, les taux devraient rester inchangés au vu des données d'inflation et de PIB parus la semaine dernière. Une surprise pourrait toutefois instaurer de la volatilité sur le marché crypto.

Sur le graphique ci-dessous, vous trouverez les niveaux importants à observer. Naturellement, les zones vertes, jaunes et rouges marquant respectivement le bas, le milieu et le sommet du range sont essentielles. Les probabilités de maintenir un range sont plus élevées que le contraire, bien qu'une consolidation sur la borne haute pourrait appuyer un scénario de Wyckoff et une cassure au nord prochaine.

Par conséquent, toute clôture au-dessus de l'ouverture de juin est positive, avec un biais très positif en cas d'une fermeture de la bougie au-delà des 71 320 dollars. Cela permettrait ainsi de marquer la plus haute clôture mensuelle pour 2024.

En outre, ce scénario reste valable tant que la polarité au sein du range reste positive avec des prix qui évoluent au-dessus de la zone jaune (65 000 à 66 000 dollars). Plus au sud, c'est l'ouverture de juillet autour des 62 500 dollars qui doit être sauvegardée pour éviter le retour des confirmations baissières.

👉 Comment acheter facilement du Bitcoin (BTC) en 2024 ?

Graphique du cours du Bitcoin en mensuel

En unité de temps hebdomadaire, le Bitcoin montre des signes de force en absorbant de la liquidité sous le milieu de range avant de réintégrer ce dernier en clôturant à la fois au-dessus de cette zone, mais aussi au-dessus de la bougie précédente.

Cette configuration est généralement un très bon signal, en particulier lorsque celui-ci est confirmé en journalier par le franchissement en clôture du sommet de la bougie hebdomadaire précédente autour des 69 500 dollars. Ce niveau sera donc à surveiller en clôture ce soir.

Graphique du cours du Bitcoin en hebdomadaire

Au-delà du cadrage mensuel et hebdomadaire, l'action des prix en journalier confirme sa tendance haussière. Les bandes de Bollinger se sont alignées à la hausse, la moyenne mobile à 20 jours franchit celle des 50 jours et la moyenne mobile à 7 jours renvoie les prix au nord.

Si la moyenne mobile à 50 jours n'est toujours pas haussière, la configuration actuelle est bien construite avant d'engager la bataille contre le gros niveau de résistance entre 72 000 et 74 000 dollars.

Si l'action des prix continue à évoluer au-dessus de la moyenne mobile à 7 jours, dans quelques itérations journalières la moyenne mobile 20 aura rejoint la zone en jaune renforçant le milieu du range. La SMA50D pourrait également reprendre une pente haussière, offrant au prix le support ultime pour la phase haussière qui semble se dessiner.

Graphique du cours du Bitcoin en journalier

👉 Vous souhaitez découvrir plus d'analyses techniques sur Bitcoin ou sur les altcoins ? Rejoignez notre groupe premium Cryptoast Research dans lequel nous partageons des graphiques d'analyse d'altcoins chaque semaine !

Cryptoast Research : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

En résumé, Bitcoin est bien orienté à la hausse. Des signaux positifs apparaissent en journalier comme en hebdomadaire. Ces derniers n'attendent qu'à être confirmés en clôture mensuelle pour une continuation possible au-delà du range. Attention toutefois au retour des spéculateurs qui pourraient embraser la volatilité.

Alors, pensez-vous que le BTC puisse franchir le haut du range ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse du Bitcoin.

Sources : TradingView, Coinglass, Glassnode

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.