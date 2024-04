Craig Wright a-t-il (enfin) abandonné sa bataille contre les développeurs de Bitcoin (BTC) ?

2024 signera-t-elle la fin de la longue saga judiciaire de Craig Wright ? Pour rappel, l’homme affirme depuis 2016 qu’il est Satoshi Nakamoto, sans jamais en apporter de preuve. Il a intenté plusieurs procès à des développeurs Bitcoin et des organisations, affirmant qu’on lui doit de l’argent pour sa « création ».

Mais en mars dernier, la justice avait tranché : Craig Wright n’avait pas pu apporter de preuve tangible qu’il était le créateur de Bitcoin. Et ce, malgré les nombreux dépôts de brevet et autres actions qu’il a entreprises depuis presque une décennie.

👉 Pour en apprendre plus – Qui est Craig Wright, le fer de lance du BSV ?

Cette défaite, très symbolique pour Craig Wright, semble avoir déjà eu des conséquences sur ses autres procès. Ce dernier vient en effet d’abandonner l’affaire qu’on appelle « Tulip Trading ». Débutée en février 2021, elle a opposé Craig Wright à des développeurs Bitcoin, Bitcoin Cash et Bitcoin SV. L’homme souhaitait récupérer 111 000 BTC qui lui auraient été dérobés, et qu’il affirmait devoir détenir légitimement.

Le problème, c’est que Craig Wright demandait de facto un fork du Bitcoin pour pouvoir récupérer des fonds « gratuitement ». La demande était universellement jugée comme absurde, mais elle a mis une épine dans le pied de l’écosystème des développeurs Bitcoin. De ce procès est né le « Bitcoin Legal Defense Fund », créé entre autres par Jack Dorsey.

Craig Wright ne bataillera donc plus dans le cadre de l’affaire Tulip Trading. La victoire est importante, selon le Bitcoin Legal Defense Fund :

« Cela met un point final à une campagne de harcèlement et d’intimidation qui a duré près d’une décennie et cela marque une victoire majeure pour les développeurs Bitcoin et les logiciels open source en général. »