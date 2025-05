Course au Bitcoin : Strive veut s’offrir 75 000 BTC issus de Mt. Gox pour créer sa trésorerie

La société Strive met le cap sur les créances du défunt exchange japonais Mt. Gox pour grossir sa trésorerie en Bitcoin. Une opération chronométrée qui illustre l’appétit grandissant des entreprises pour le Bitcoin, alors que la date limite de remboursement des victimes de Mt. Gox approche.

Strive mise sur les créances Mt. Gox pour acheter du Bitcoin à prix cassé

La plateforme Mt. Gox, autrefois très populaire, s’est effondrée en 2014 après le vol de quelque 750 000 Bitcoin, laissant des dizaines de milliers de créanciers dans l’incertitude. Le calendrier de remboursement a déjà été repoussé au 31 octobre 2025, ce qui laisse une fenêtre étroite aux intéressés pour négocier leurs droits.

Dans un dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission daté du 20 mai, Strive Asset Management – cofondé par le pro-crypto Vivek Ramaswamy – annonce un partenariat avec 117 Castell Advisory Group LLC pour racheter des créances. Celles-ci s'élèvent à quasiment 75 000 BTC, toujours bloqués chez Mt. Gox. L'objectif de Strive : acquérir ces bitcoins avec une décote significative avant la fusion inversée prévue cet été avec Asset Entities. Le document précise :

L’acquisition de ces créances nous permettra d’acheter le Bitcoin avec une décote et d’augmenter notre ratio de Bitcoin par action.

Pour rappel, le Bitcoin par action représente la quantité de bitcoin que détient une société pour chaque action en circulation ; un indicateur utilisé par les investisseurs pour évaluer l’exposition d'une entreprise au Bitcoin.

La société Strive affirme par ailleurs qu’il est prévu de faire parvenir aux actionnaires un proxy détaillant l’opération, afin de solliciter leur feu vert dans les plus brefs délais. En effet, Mt. Gox devrait rembourser ses créanciers d'ici au 31 octobre. Il lui est indispensable d'avoir cette approbation pour conclure avant ces remboursements.

L’émergence des trésoreries Bitcoin séduit la Bourse

Strive est une société de gestion d'actifs cotée en bourse, centrée sur le Bitcoin et basée dans l'Ohio. Strive n'a pas déclaré publiquement détenir des cryptos, mais ce rachat lui permettrait de se faire une place parmi la liste des sociétés détenant d'importants avoirs en BTC. En effet, au moment de l'écriture de cet article, un Bitcoin vaut environ 107 000 dollars, la valeur des créances de Mt. Gox est donc de, approximativement, 8 milliards de dollars !

Mais cela ne lui suffit pas : la société envisagerait également de lever jusqu'à 1 milliard de dollars via des émissions d'actions et d'obligations, toujours dans le but d'acheter davantage de Bitcoin.

L’exemple le plus emblématique des sociétés qui accumulent du Bitcoin reste Strategy, qui a aujourd’hui une réserve de plus de 576 230 BTC – une valeur dépassant 61 milliards dollars aux cours actuels. D’autres suivent : Twenty One Capital, soutenu par Tether, SoftBank et Cantor Fitzgerald, prévoit de démarrer avec 42 000 BTC une fois son propre SPAC finalisé.

Face à l’inflation persistante et à la baisse du dollar, le Bitcoin s'affirme donc comme une réserve de valeur corporate à part entière.

