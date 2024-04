Le cours du Bitcoin (BTC) patine... Mais les stablecoins continuent de grossir

Après avoir touché son record absolu en mars, le cours du Bitcoin (BTC) a eu tendance à patiner. Mais l’intérêt des investisseurs pour les cryptomonnaies semble toujours présent, si l’on en croit l’approvisionnement en stablecoins, qui ne cesse d’augmenter.

Le cours du Bitcoin lutte pour retrouver les 70 000 dollars

Alors qu’il se maintenait au-dessus du seuil symbolique des 70 000 dollars à la fin du mois de mars, le Bitcoin (BTC) a plongé au début du mois d’avril, allant toucher 64 400 dollars ce matin. La correction est notable, et montre une certaine fragilité chez la plus grande cryptomonnaie :

L’évolution du cours du Bitcoin (BTC) ces derniers jours

Du côté des ETF Bitcoin, plusieurs grands acteurs voient aussi des sorties importantes. Le ARKB de ARK Invest a connu 87,5 millions de dollars de sorties dans la journée d’hier. Chez Grayscale, le GBTC a connu des outflows de 81,9 millions de dollars.

Les stablecoins solides malgré la chute des cours

Après des semaines de hausse, les évolutions récentes du cours du Bitcoin ont donc fait naître quelques craintes. Pour autant, si l’on se penche du côté des stablecoins, on voit que ceux-ci sont en forme – et même en pleine forme. Les 3 stablecoins principaux, qui représentent plus de 90 % du marché, ont ainsi vu leur capitalisation progresser nettement.

La capitalisation combinée de l’USDT de Tether, de l’USD Coin (USDC) ainsi que du DAI affiche en effet une progression de +2 % depuis l’ATH du Bitcoin. Elle atteint ce jour 141 milliards de dollars. La percée est particulièrement visible chez l’USDT, qui reste le plus grand stablecoin du moment :

La progression de la capitalisation de l’USDT de Tether

Ce que cela veut dire, c’est que de l’argent continue d’affluer dans le secteur des cryptomonnaies. Les stablecoins sont en effet couramment utilisés pour stabiliser des fonds, avant de pouvoir les allouer à diverses cryptos. Le marché se préparerait-il donc au halving ? C’est l’interprétation qui est faite par plusieurs analystes.

Dans tous les cas, on ne peut que noter la progression nette du secteur des stablecoins. Il y a un an, l’USDT pesait 80 milliards de dollars. Aujourd’hui, le plus grand stablecoin affiche une capitalisation de 105 milliards de dollars.

