Bitcoin : direction les 150 000 dollars grâce au halving, selon le directeur général de Morgan Creek

Mark Yusko, directeur général de Morgan Creek Capital Management, est optimiste quant à l'avenir du Bitcoin en 2024. Il prévoit que le BTC pourrait atteindre 150 000 dollars grâce au prochain halving et à l'essor des ETF Bitcoin spot. Comment l'investisseur envisage-t-il le reste de l'année ?

Mark Yusko se montre très optimiste pour le futur du Bitcoin

Interviewé au micro de CNBC, l'investisseur et directeur général de Morgan Creek Capital Management Mark Yusko a fait part de ses prédictions positives concernant l'évolution du cours du Bitcoin pour cette année 2024.

Selon lui, le BTC pourrait aller chercher les 150 000 dollars d'une part grâce au prochain halving, mais également grâce à l'élan des différents ETF Bitcoin spot, avec le géant BlackRock en tête de peloton.

À l'heure où nous écrivons ces lignes, le Bitcoin s'échange environ à 68 700 dollars. Le roi des cryptomonnaies et en hausse de plus de 150 % sur les 6 derniers mois, et il a dépassé son record historique précédent de 69 044 dollars en allant chercher les 73 737 dollars le 14 mars dernier.

Évolution du cours du Bitcoin depuis le début de l'année 2024

Selon le directeur général de Morgan Creek Capital Management, une société de gestion de placement américaine, le Bitcoin est devenu une « meilleure forme d'or », et il affirme que les investisseurs se doivent d'avoir au moins entre 1 et 3 % de leur portefeuille alloué au BTC.

Le Bitcoin est le roi. C'est le jeton dominant. C'est une meilleure forme d'or. Mark Yusko

Historiquement pro Bitcoin, Mark Yusko avait déjà déclaré en 2019 qu'il fallait « saisir toutes les chances d'acheter du Bitcoin », et il avait affirmé en 2022 que tout investisseur devait avoir des cryptomonnaies dans leur portefeuille.

Dans le cadre de son interview accordée à CNBC, l'investisseur a également déclaré que sa société avait une exposition aux actions de Coinbase, l'exchange de cryptomonnaies le plus important aux États-Unis. « Nous pensons que de grandes choses sont en ligne pour Coinbase, » a-t-il ainsi précisé.

Côtée au Nasdaq, l'action de Coinbase ($COIN) a gagné 253 % sur les 6 derniers mois, soit davantage que le Bitcoin.

Le halving, moteur de l'évolution du BTC pour l'année 2024 ?

Le halving du Bitcoin aura désormais lieu dans moins de 20 jours. Cet événement quadriennal, qui vise à réduire de moitié l'émission de BTC à chaque bloc miné, devrait se produire autour du 19 avril prochain.

Historiquement, le halving a toujours eu un effet positif sur le cours du Bitcoin, a plus ou moins long terme.

Ainsi, selon Mark Yusko, l'histoire devrait se répéter avec un envol du cours du Bitcoin pour la fin d'année. Toutefois, cette hausse devrait être suivie d'un bear market, selon l'investisseur.

Après le halving, vous obtenez beaucoup d'intérêt pour l'actif, beaucoup de gens entrent par peur de manquer, et nous allons normalement jusqu'à environ 2 fois la juste valeur dans le cycle. Le grand mouvement se produit après le halving. Il commence à devenir plus… parabolique vers la fin de l'année. Et, historiquement, environ 9 mois après le halving, donc quelque part vers Thanksgiving, Noël, nous voyons le pic de prix avant le prochain marché baissier. Mark Yusko

Un événement majeur à mettre en parallèle avec l'attrait pour les ETF Bitcoin spot, lancés au mois de janvier dernier et ayant rencontré un franc succès auprès des investisseurs américains. À l'heure où nous écrivons ces lignes, les émetteurs d'ETF Bitcoin spot détiennent plus de 59 milliards de dollars de BTC, soit plus de 4,25 % de la supply.

Sources : TradingView, CNBC

