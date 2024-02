Le marché actions US a atteint mercredi un nouveau record historique avec l’indice S&P 500 qui a rejoint les 5 000 points. Cette tendance haussière repose toujours sur le même combo : une économie US résiliente et qui ne déclenche pas une seconde vague d’inflation.

La vigueur de l’économie US n’est pas inflationniste

La vigueur de l’économie des États-Unis au second semestre 2023 et un démarrage solide au mois de janvier 2024 ont relancé les inquiétudes quant à l’objectif d’inflation des 2 % avec un report des anticipations temporelles de pivot de la Fed. Non, la désinflation US n’est pas menacée sur le fond. En revanche, le timing d’atteinte de l’objectif des 2 % reste incertain.

Selon moi, il aura tout de même lieu avant le mois de décembre prochain et même probablement dès cet été. Après un solide 4e trimestre 2023, et globalement une année dernière qui a vu une étonnante résilience de l’économie US en comparaison avec l’Europe, l’économie US semble en effet démarrer l’année 2024 avec la même vigueur, faisant mentir tous les pronostics de récession économique.

Au stade actuel, la force de l’économie US est illustrée par plusieurs baromètres macro-économiques de premier rang.

👉 Retrouvez notre guide pour acheter du Bitcoin facilement

Tout d’abord, les indicateurs avancés « PMI », les fameux « forward looking indicators » sont en expansion aux USA, selon S&P global et selon l’ISM. Le plus surprenant est même le rebond des indices PMI dans le secteur des services au-dessus du niveau des 50, le seuil qui sépare la contraction économique de l’expansion économique. Le plus suivi reste le PMI des services de l’ISM (https://www.ismworld.org/) pour l’économie des USA, et il a rebondi fermement au mois de janvier 2024.

Du côté des « hard datas » macro-économiques, les chiffres récents des ventes au détail (consommation des ménages) et de la production industrielle ont aussi indiqué un rebond du cycle économique aux États-Unis, en dépit des conditions monétaires encore largement restrictives (voir taux réels en hausse avec une inflation qui diminue plus rapidement que les taux d’intérêt nominaux).

Mais le baromètre ultime de l’état de santé du cycle économique US reste le marché du travail US et ses statistiques mises à jour chaque semaine et chaque mois (le rapport NFP). Le rapport NFP du mois de janvier est très solide et montre la capacité intacte de l’économie US à maintenir un chômage faible. Pourtant, certains indicateurs avancés de l’emploi invitent toujours à la prudence, mais sans dégradation nette et brutale de l’emploi, alors les bénéfices des entreprises ne sont pas menacés et ils sont le moteur de la tendance haussière du marché actions.

La bonne nouvelle de toute cette affaire, c'est que la vigueur de l’économie US ne relance pas l’inflation à la hausse au stade actuel, et c’est là la condition indispensable pour garantir un pivot de la FED au printemps prochain.

Graphique qui représente le taux de croissance annuelle des ventes au détail aux États-Unis

Graphique qui représente le taux d’inflation annuelle US selon l’application TRUFLATION

Bitpanda : la plateforme idéale pour diversifier ses investissements

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

👉 Retrouvez aussi Vincent Ganne en vidéo sur la chaîne YouTube de Cryptoast Research :

Le contrat futures S&P 500 atteint les 5000 points, record historique !

Sur longue période, en fait depuis 2009, la corrélation entre le marché actions US et le cours du Bitcoin est largement positive. Elle n’est pas pour autant égale à 1, loin s’en faut, elle connait des variations et des cycles relatifs, mais overall, elle est positive.

Il m’a donc semblé intéressant de relever que le contrat futures S&P 500, de loin le contrat à terme le plus négocié dans le monde en termes de volume d’échange sur le marché actions, a inscrit mercredi un nouveau record historique en atteignant la barre des 5 000 points. Ce nouveau record est en grande partie du fait de la tendance haussière sans peur et sans reproche des stars de la tech US, les fameux « Magnificent Seven » (Microsoft, Nvidia, Tesla, Meta, Apple, Alphabet et Amazon).

En ce qui concerne la tendance à court terme du cours du Bitcoin, le cadre graphique est stable depuis une semaine : il faut faire sauter la résistance à 44 500 dollars US pour envisager une relance sérieuse de la tendance haussière. Le risque de correction se matérialise en cas de cassure du support à 42000 dollars US.

Graphique qui dévoile les bougies japonaises hebdomadaires du contrat futures S&P 500

Pour approfondir mes analyses techniques, retrouvez-moi sur la chaîne YouTube de Cryptoast Research !

Retrouvez des analyses techniques de Vincent Ganne sur Cryptoast Research, l'endroit idéal pour réussir vos investissements en cryptomonnaies. Vous apprendrez à vous positionner sur les niveaux de prix stratégiques, à déceler les opportunités d'investissement et à anticiper les mouvements de prix. Rejoignez-nous maintenant et prenez en main vos investissements cryptos.

Bitpanda : la plateforme idéale pour diversifier ses investissements

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.