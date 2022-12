ConsenSys réagit et annonce une mise à jour des réglages de MetaMask

Après les récentes polémiques autour de la collecte de certaines données sensibles des utilisateurs de MetaMask, ConsenSys réagit et annonce mettre à jour les réglages initiaux du portefeuille numérique afin de proposer une alternative au RPC par défaut d'Infura.

MetaMask et les données collectées

La semaine dernière, ConsenSys mettait à jour sa politique de confidentialité au sujet de ses produits Infura et MetaMask. Plus particulièrement, on apprenait comment le RPC (Remote Procedure Call) proposé par défaut, Infura, pouvait collecter certaines données sensibles d'utilisateurs de Metamask lorsqu'il était utilisé.

Alors que la polémique enflait suite à cette annonce, ConsenSys a rapidement communiqué pour tenter d'apaiser la situation. La société mère de MetaMask expliquait notamment que les RPC comme Infura - permettant de connecter l'utilisateur à la blockchain - devait collecter l’adresse IP et l’adresse du wallet afin de fournir le service.

Malgré cela, la société a rappelé que les données personnelles des utilisateurs et leurs adresses n'étaient pas stockées ensemble et donc ne pouvaient être associées d'une quelconque manières. De surcroît, ces informations ne sont pas revendues et sont même supprimées automatiquement au bout de 7 jours.

ConsenSys met à jour ses réglages

Un peu plus d'une semaine après le début de cette affaire, ConsenSys réagit et annonce des changements pour répondre aux réclamations des utilisateurs. Dans un nouveau communiqué publié ce mardi 6 décembre à 14 heures, on apprend que ConsenSys met à jour ses réglages par défaut :

« Nous effectuons quelques mises à jour de MetaMask afin de renforcer notre engagement envers le choix des utilisateurs. Nous commençons à déployer une nouvelle page de paramètres avancés que les utilisateurs verront lors de leur première connexion à MetaMask. »

Concrètement, ConsenSys donnera à tous les nouveaux utilisateurs la possibilité de choisir un autre fournisseur de RPC que Infura lors de leur première connexion sur MetaMask. Autrement dit, « un utilisateur ayant de fortes exigences en matière de confidentialité devrait être en mesure de se connecter à MetaMask sans passer par un serveur qu'il n'a pas choisi. ».

Parmi les autres nouveautés, la société a également annoncé avoir facilité les procédures d'ajout d'autres solutions de RPC qu'Infura et travaille actuellement pour corriger les bugs qui pourraient automatiquement modifier le choix de fournisseur sans le consentement de l'utilisateur.

Finalement, les craintes des utilisateurs ont été entendues et prises en compte par ConsenSys.

