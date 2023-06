Les Commissaires de Justice de la Cour d'appel de Paris feront désormais usage de NFTs pour leurs documents et actes officiels

Les Commissaires de Justice de la Cour d’appel de Paris se tournent vers la blockchain afin de sécuriser et authentifier leurs documents. Ils viennent en effet d’annoncer un partenariat avec Unikbase, qui leur permettra de créer des NFTs sur une blockchain dédiée. Au quoi cela va-t-il ressembler ?

La blockchain et les NFTs comme outils pour la Cour d’appel de Paris

La Chambre régionale des Commissaires de justice de la Cour d’appel de Paris rassemble les huissiers de justice ainsi que les commissaires-priseurs judiciaires de la région parisienne. Sa blockchain dédiée, Legide, a été créée afin d’améliorer la prise en charge des preuves, et fournir des enregistrements infalsifiables.

Legide repose sur Hyperledger Fabrics; il s’agit d’une blockchain « permissionnée », c’est-à-dire que ses utilisateurs doivent être identifiés et autorisés. C’est cette blockchain qui sera donc utilisée pour les tokens non fongibles (NFTs) utilisés par les Commissaires de Justice.

Les objets physiques (documents ou autres) sont marqués avec une encre invisible, qui renvoie à un marquage équivalent sur les NFTs. Cela permet de créer des « jumeaux numériques » des documents ou objets, et ainsi de certifier leur authenticité. Leur historique est également disponible, avec chaque étape de transfert.

👉 Pour aller plus loin – NFT : nos explications pour tout comprendre en quelques minutes

Acheter des cryptos sur eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

La numérisation progressive des documents de ce type

Cette technologie a un but : apporter une « preuve juridique à force probante », qui est délivrée par un contrat d’huissier Legide. Les dépôts sont immuables, et non répudiables, soit deux caractéristiques indispensables afin qu’ils puissent faire foi.

Selon Denis Calippe, président de la Chambre des Commissaires de Justice de la Cour d’Appel de Paris, cette première initiative n’est que le début d’une transformation du métier :

« Cette solution innovante commune aux Commissaires de justice de la Cour d’appel de Paris (Huissiers de Justice et commissaires-priseurs judiciaires) nous permet de travailler en commun pour sécuriser les nouveaux marchés et les nouvelles applications du Web3. Elle nous permet en outre d’envisager de nouvelles pratiques dans nos métiers, ouvrant de nombreuses perspectives de sécurisation des transmissions de données. »

C’est un usage de la blockchain qui tend à se propager – et à montrer l’intérêt des tokens non fongibles en tant que preuves de dépôts. Le Web3 se démocratisera donc aussi par ce type d’avenues.

👉 Écoutez cet article et toutes les autres actualités crypto sur Spotify

Cryptoast Research Notre service dédié aux investisseurs en cryptomonnaies. Obtenez des analyses en temps réel et optimisez votre portefeuille crypto.

Source : Unikbase, communiqué

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.