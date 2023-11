Comment ouvrir un compte Bitcoin (BTC) ?

Vous êtes curieux à propos du Bitcoin et du monde passionnant des cryptomonnaies ? Vous envisagez de plonger dans cette aventure numérique ? Alors, vous êtes exactement là où il faut ! Voici un guide pas à pas pour vous aider à ouvrir votre tout premier compte Bitcoin.

Qu'est-ce qu'un « compte Bitcoin » ?

L'univers des cryptomonnaies, et notamment celui de Bitcoin (BTC), fonctionne différemment des systèmes bancaires traditionnels. Contrairement aux comptes bancaires classiques, il n'existe pas de « compte Bitcoin » à proprement parler. Au lieu de cela, nous parlons de « portefeuilles » ou « wallets » en anglais.

Bitcoin a été conçu pour fonctionner sans l'intermédiaire d'une banque ou d'une entreprise. Cela signifie que, contrairement à un compte bancaire, où une institution garde et gère votre argent, avec Bitcoin, c'est vous qui avez le contrôle direct sur vos fonds.

Un portefeuille Bitcoin est une application ou un appareil qui conserve vos clés nécessaires pour accéder à vos fonds. Ces clés sont essentiellement des codes numériques permettant d'accéder et de gérer vos BTC.

👉Pour en savoir plus sur - Comment sécuriser et stocker ses cryptomonnaies ?

Pour un débutant ou un petit investisseur, la méthode la plus accessible pour acquérir du bitcoin consiste à s'appuyer sur un tiers de confiance. Il s'agit généralement d'une entreprise qui prend en charge la sécurité de votre portefeuille à votre place.

Dans ce cas, on parle d’une plateforme d’échange de cryptomonnaies (exchange en anglais) ou d’un courtier (broker en anglais). Cependant, même si utiliser une plateforme de ce type apporte un certain confort, il est important de garder à l'esprit que cette approche comporte un risque supplémentaire.

En effet, il n'existe pas d'assurance capable de garantir la récupération de vos fonds en cas de perte par le tiers détenteur. Dans l'éventualité où l'entreprise ferait faillite ou serait victime d'un piratage, vos fonds pourraient être perdus de manière irréversible.

L'univers des cryptomonnaies offre une variété d'options pour acheter, stocker et gérer ses bitcoins. Pour vous aider à naviguer dans ce paysage complexe, nous avons élaboré un tableau comparatif détaillé entre quatre options populaires :

eToro Bitpanda Zengo Ledger Type de plateforme Broker Broker et exchange Portefeuille numérique Portefeuille physique Sécurité des fonds Bonne Bonne Bonne Maximale Facilité d'utilisation Facile Très facile Facile Intermédiaire Frais de transaction Corrects Corrects Selon la transaction Selon la transaction Support client Oui Oui Avec Zengo Pro Oui Créer un compte sur eToro Créer un compte sur Bitpanda Télécharger Zengo Commander un Ledger

Ouvrir un compte sur eToro

eToro est une plateforme de trading social innovante, fondée en 2007, qui offre un accès diversifié aux marchés financiers, y compris les cryptomonnaies. Elle se distingue par sa fonctionnalité unique de « copy trading », permettant aux utilisateurs de répliquer les stratégies de traders plus expérimentés.

Acheter des cryptos sur eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Les étapes à suivre pour créer votre compte eToro

Rendez-vous sur le site d'eToro en cliquant sur ce lien. Puis cliquez sur « Rejoignez eToro » ; Inscrivez vous. Vous pouvez vous inscrire via un compte Facebook ou Google, ou opter pour une inscription classique en fournissant un nom d'utilisateur, un email, et un mot de passe robuste. Assurez vous de lire et d'accepter les conditions d'utilisation d'eToro ; Procédez à la vérification d'identité (KYC) : Entrez votre nom complet, genre, et date de naissance pour commencer la procédure de vérification de l'identité ; Renseignez quelques informations supplémentaires : Fournissez votre adresse et pays de résidence ; Remplissez le questionnaire évaluant vos connaissances en matière de produits financiers, de produits dérivés, et de trading avec effet de levier ; Indiquez vos plans d'investissement, stratégie de trading, objectifs, attitude face au risque, et situation financière ; Saisissez votre numéro de téléphone et entrez le code reçu par SMS pour confirmer votre numéro ; Fournissez un document d'identité valide (passeport ou carte d'identité) et un justificatif de domicile. Renseignez également votre numéro fiscal; Attendez la validation de vos documents par eToro, puis vérifiez votre email pour confirmation ; Pour une sécurité accrue, activez la double authentification (2FA) via SMS dans les paramètres de sécurité de votre compte.

Après avoir suivi ces instructions, vous pouvez explorer l'application en toute tranquillité et y acheter du Bitcoin !

Acheter du bitcoin avec eToro

Déposez des fonds sur eToro : Cliquez sur « Effectuer un dépôt » puis choisissez votre méthode de paiement (carte bancaire, virement, PayPal, Skrill, Neteller). Le minimum du montant des virements bancaires est de 500 dollars, pour des montants inférieurs, utilisez d'autres méthodes de paiement ; Pour réaliser un paiement par virement bancaire : Remplissez le montant de l'investissement dans l'interface eToro, utilisez les informations bancaires fournies par eToro pour envoyer le virement, n'oubliez pas de renseigner l’identifiant de la transaction dans le champ « Mémo » ou « Référence » de votre virement bancaire ; Pour les dépôts par carte bancaire : Suivez la procédure habituelle de paiement en ligne. Les dépôts sont quasi instantanés ; Conversion en dollars : Une fois les euros déposés, ils seront automatiquement convertis en dollars sur eToro ; Acheter du Bitcoin : Cliquez sur l'onglet « Recherche » et naviguez dans la catégorie « Cryptomonnaies » ou utilisez directement l'onglet de recherche pour trouver le Bitcoin.; Suivez la procédure d'achat : Choisissez entre un achat direct ou placer un ordre d'achat. Pour l'achat direct, cliquez sur le bouton « Investir ». Pour un ordre d'achat, cliquez sur le bouton « Ordre » et définissez le prix d'achat souhaité ; Configurez l'achat : Indiquez le montant de l'investissement. Vous pouvez aussi définir un stop loss et un ordre de take profit ; Finalisez l'achat : Une fois tous les paramètres définis, cliquez sur « Ouvrir la position » pour finaliser l'achat de Bitcoin.

Vous voilà propriétaire de BTC sur eToro !

Ouvrir un compte sur Bitpanda

Bitpanda est une plateforme de trading polyvalente qui offre un accès étendu à divers actifs financiers, allant des cryptomonnaies et métaux précieux aux actions et ETF, avec une interface conviviale pour faciliter l'achat, la vente et la gestion des actifs. La plateforme se démarque par son engagement à démocratiser l'investissement, offrant des plans d'épargne et des formations gratuites pour les débutants.

Bitpanda : la plateforme idéale pour diversifier ses investissements

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Les étapes à suivre pour créer votre compte Bitpanda

Accéder à Bitpanda via ce lien d'affiliation ; Inscrivez vous : Cliquez sur « Démarrer » dans le coin supérieur droit du site. Puis remplissez le formulaire avec vos informations personnelles : nom, prénom, adresse e-mail, et choisissez un mot de passe robuste ; Sélectionnez votre pays de résidence. Lisez et acceptez les conditions générales et la politique de confidentialité. Cliquez sur « Créer compte ». Confirmez votre inscription via le lien envoyé à votre adresse e-mail ; Démarrez le processus de KYC : Cliquez sur votre avatar, sélectionnez « Vérifier maintenant » et remplissez vos informations personnelles, confirmez la véracité de vos informations et cliquez sur « Sauvegarder et continuer ». Entrez le code PIN reçu par SMS. Puis sélectionnez la nationalité, la langue préférée pour la vérification, et le type de document d'identification ; Finalisez la vérification : Suivez les instructions du partenaire de vérification de Bitpanda pour compléter votre KYC ; Enfin, pensez à sécuriser votre compte Bitpanda avec une application 2FA (comme Google Authenticator ou Authy) sur votre smartphone.

Une fois ces étapes complétées vous serez libre de tester l'application sereinement et d’y acheter du Bitcoin !

Acheter du bitcoin avec Bitpanda

Faites votre premier dépôt : Cliquez sur « Déposer » en haut de la page Bitpanda ; Sélectionnez la devise qui vous convient, l'euro par exemple ; Choisissez votre moyen de paiement : Optez pour un virement bancaire ou un paiement par carte bancaire) ; Entrez le montant que vous souhaitez déposer et cliquez sur « Aller au récapitulatif » ; Acceptez l’exécution anticipée de la transaction et confirmez que le moyen de paiement est à votre nom. Pour les méthodes autres que le virement, entrez le code PIN reçu par SMS et confirmez ; Finalisez le processus de paiement sur le site du prestataire. Le montant en euros sera crédité sur votre compte Bitpanda ; Pour initier l'achat : Cliquez sur « Trader » puis sur « Acheter ». Recherchez et sélectionnez Bitcoin ; Saisissez le montant d'achat souhaité et cliquez sur « Aller au récapitulatif » ; Examinez le récapitulatif de la transaction. Renoncez aux droits de rétractation et cliquez sur « Acheter maintenant » ; L'achat est finalisé et vos BTC seront ajoutés automatiquement à votre portefeuille Bitpanda. Félicitations, vous avez investi dans le Bitcoin via Bitpanda !

💡Notre avis complet sur la plateforme Bitpanda

Télécharger Zengo et acheter du Bitcoin

Zengo est un portefeuille mobile de cryptomonnaies qui se distingue par sa sécurité novatrice, offrant aux utilisateurs la possibilité de stocker leurs actifs sans gérer les clés privées. Réputé pour son interface intuitive et accessible aux débutants, Zengo facilite l'achat, la vente, et l'échange de cryptomonnaies.

Zengo : le wallet mobile ultra-sécurisé

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Les étapes à suivre pour créer votre portefeuille Zengo

Téléchargement de l'application l'App Store ou le Google Play Store, vous trouverez les lien de téléchargement sur leur site; Créez votre compte : Ouvrez l'application Zengo et renseignez votre adresse e-mail ; Validez votre E-mail : Cliquez sur le lien de validation reçu dans l'e-mail de Zengo ; Configurez le système de reconnaissance faciale pour une sécurité accrue.

Une fois ces étapes complétées, vous aurez accès à toutes les fonctionnalités de Zengo, y compris l'achat, la vente, la sécurisation, le lending et le staking de cryptomonnaies, ainsi que l'achat de NFT et l'exploration de l'univers du Web3 !

Acheter du bitcoin avec Zengo

Ouvrez l'application Zengo, cliquez sur l'onglet « Actions », sélectionnez « Buy » puis sélectionnez Bitcoin ; Vous serez redirigé vers le site de paiement MoonPay (Zengo utilise des fournisseurs de paiements tiers) ; Renseignez le montant en euros que vous souhaitez investir dans Bitcoin ; Validez le montant et procédez au paiement en suivant les instructions fournies ; Choisissez le moyen de paiement parmi les options disponibles : par virements bancaires (via SEPA ou Swift) avec 1,99% de frais, par cartes de crédit (Visa et Mastercard) et cartes de débit (Maestro) ou par Apple Pay et Google Pay avec 5,25% de frais. Des frais de trading de 0,5% seront aussi applicables.

Quelques minutes après avoir confirmé l'achat, vous recevrez vos BTC dans votre portefeuille Zengo !

💡Découvrez notre avis détaillé du portefeuille Zengo et de ses nombreuses fonctionnalités

Commander et configurer un Ledger Nano S Plus et y stocker du Bitcoin

Le Ledger Nano S Plus est un portefeuille matériel conçu par l'entreprise française Ledger, offrant une solution sécurisée pour le stockage des cryptomonnaies grâce à son système d'exploitation dédié et une protection robuste des clés privées contre les cyberattaques.

Gagnez jusqu'à 50$ en bitcoin pour l'achat d'une Ledger

Ce dispositif, similaire à une clé USB et connectable à un ordinateur ou un téléphone, est idéal pour ceux qui cherchent une sécurité accrue pour leurs BTC, avec une configuration et une utilisation faciles, même pour les débutants.

Pour continuer avec les prochaines étapes de ce tutoriel, il est crucial que vous possédiez un Ledger Nano S Plus. Vous pouvez acheter un wallet depuis le site officiel de Ledger pour la somme de 79 €.

Les étapes à suivre pour configurer votre Ledger Nano S

Lors de sa réception, vérifiez l'état du Ledger : Assurez-vous que votre Ledger Nano S Plus est neuf et n'a jamais été utilisé (pas de code PIN ou de phrase de récupération préexistants) ; Téléchargez l'application Ledger Live : Disponible pour Windows, macOS et Linux Ubuntu ; Lancer l'application Ledger Live : Cliquez sur « Commencer » pour lancer le processus d'initialisation ; Connecter le Ledger : Utilisez le câble USB-C fourni pour connecter le Ledger à votre appareil ; Sur le Ledger, appuyez sur le bouton droit, puis simultanément sur les deux boutons lorsqu'il affiche « Set up a new device » ; Entrez un code PIN : Choisissez un code PIN de 4 à 8 chiffres, en utilisant les boutons pour sélectionner les chiffres et les deux boutons pour valider chaque chiffre ; Écrire la phrase de récupération : Notez les 24 mots de la phrase de récupération dans l'ordre sur la feuille fournie sans faire de copie numérique puis suivez les instructions à l'écran pour confirmer chaque mot de la phrase de récupération ; Répondez à un quiz pour confirmer votre compréhension de l'appareil ; Dans Ledger Live, cliquez sur « Vérifier mon Nano » et autorisez Ledger Manager sur votre wallet ; Après la vérification, vous pouvez ajouter des comptes pour différentes cryptomonnaies via l'application Ledger Live.

ATTENTION : Ne partagez jamais la phrase de récupération, gardez-la en lieu sûr et ne la partagez avec personne.

En suivant ces étapes, vous configurerez avec succès votre Ledger Nano S Plus, garantissant la sécurité et la gestion efficace de vos cryptomonnaies.

Acheter du bitcoin depuis Ledger Live

Ouvrez l'application Ledger Live. Sur ordinateur cliquez sur « Acheter/Vendre », sur mobile cliquez sur le bouton au centre en bas de l'interface puis sur « acheter » ; Cliquez sur « Comparer les prestataires ». Choisissez la monnaie avec laquelle vous voulez effectuer votre paiement (par exemple, l'euro). Renseignez le montant d'achat désiré et assurez-vous que la cryptomonnaie sélectionnée soit bien le Bitcoin (BTC) puis cliquez sur « Confirmer le montant » ; Sélectionnez votre pays de résidence et choisissez la méthode de paiement (transfert bancaire ou carte bancaire, Google Pay, Apple Pay). Notez les frais associés (1,7% pour un virement bancaire, 4,5% pour une carte bancaire). puis cliquez sur « Voir les prestataires éligibles » ; Choisissez le prestataire qui vous convient, suivez les instructions à l'écran du fournisseur sélectionné et renseignez une adresse mail si nécessaire ; Réalisez le paiement et attendez la confirmation de Ledger.

Après traitement de la demande, le Bitcoin acheté s'affichera dans votre solde sur Ledger Live !

💡Découvrez notre avis complet sur le Ledger Nano S Plus

La sécurité avant tout

Le Ledger Nano S Plus est considéré comme l'un des outils les plus sécurisés, principalement en raison de sa nature de portefeuille matériel (hardware wallet).

Ce dispositif stocke les clés privées de l'utilisateur hors ligne, les rendant inaccessibles aux cyberattaques et aux logiciels malveillants. La Ledger Nano S Plus requiert une interaction physique pour les transactions, ce qui ajoute une couche supplémentaire de sécurité. Les produits de Ledger n’ont jusqu’à aujourd’hui jamais été piratés.

Le moins cher en frais de transaction

Bitpanda se distingue par ses frais de transaction relativement bas. Cette plateforme offre une structure de frais transparente et compétitive, en particulier pour les transactions impliquant l'achat et la vente de cryptomonnaies. Cela rend Bitpanda particulièrement attractive pour les traders fréquents et les investisseurs soucieux de minimiser leurs coûts de transaction.

La simplicité d'utilisation

Zengo se distingue par sa facilité d'utilisation, ce qui en fait un choix idéal pour les débutants dans le monde des cryptomonnaies. Zengo propose une interface utilisateur intuitive et un processus de configuration simple et rapide. La reconnaissance faciale pour l'accès au portefeuille et l'absence de la nécessité de gérer les clés privées réduisent la complexité et les risques pour les utilisateurs novices.

Zengo est le meilleur compromis entre la simplicité d’une plateforme pour acheter du Bitcoin et la sécurité de vos cryptomonnaies.

La quantité d'actifs disponibles

Le Ledger Nano S Plus offre un accès complet à tous les actifs du marché des cryptomonnaies lorsqu'il est connecté à un portefeuille d'extension de navigateur comme MetaMask. Cette combinaison permet aux utilisateurs de profiter de la sécurité d'un portefeuille matériel tout en ayant la flexibilité d'accéder à une large gamme d'actifs et de services du Web3 comme les tokens non fongibles et la finance décentralisée (DeFi).

Les services supplémentaires

eToro se distingue par la variété de ses actifs disponibles, proposant une gamme plus large que ses concurrents. De plus, eToro offre aussi un accès à d'autres instruments financiers tels que les actions, les ETFs, les matières premières et les devises. Cette diversité permet aux utilisateurs d'eToro de diversifier leur portefeuille d'investissement bien au-delà des cryptomonnaies, offrant ainsi une expérience de trading plus complète et des opportunités d'investissement variées.

Cryptoast Research : 66 % de réduction sur l'abonnement annuel

