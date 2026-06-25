Coinhouse choisie par Bitget pour accompagner ses anciens clients français

Coinhouse a été sélectionnée par Bitget pour accompagner les utilisateurs français concernés par la cessation de ses activités en France, à partir du mois prochain.

Transfert automatique des clients de Bitget début juillet

Cette décision intervient dans un contexte de mise en application du règlement MiCA. Tout comme d'autres plateformes n'ayant pas obtenu l'agrément européen, Bitget ne pourra plus servir des clients français.

Au-delà de MiCA, Bitget figure sur la liste noire de l'AMF, qui a rappelé que la plateforme n'était pas autorisée à fournir des services sur crypto-actifs en France.

Le transfert des crypto-actifs détenus par les clients français de Bitget vers Coinhouse, réalisé en USDC, est donc prévu aux alentours du 1er juillet. Les actifs devraient être visibles sur les comptes concernés d'ici au 10 juillet, sous réserve de la qualité des informations transmises par Bitget. Aucune démarche n'est nécessaire avant cette échéance.

Coinhouse : la plateforme crypto française la plus réputée

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Pour récupérer leurs fonds, les anciens clients de Bitget doivent ouvrir un compte Coinhouse avec la même adresse e-mail que celle associée à leur compte Bitget, puis faire vérifier leur identité. Une fois ces vérifications effectuées, l'accès aux crypto-actifs se fait automatiquement.

Ce partenariat s'inscrit dans la continuité d'opérations similaires menées lors du retrait de Bybit ailleurs en Europe, et confirme la consolidation du secteur autour des acteurs agréés à mesure que MiCA redessine le paysage des plateformes accessibles en France.

Source : Coinhouse

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