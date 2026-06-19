Le 1er juillet, votre plateforme crypto pourrait geler vos comptes : comment l'éviter ?

Vos cryptomonnaies sont-elles à risque ? Le 1er juillet 2026, le régime transitoire PSAN prend fin en France : les plateformes crypto qui n'auront pas obtenu l'agrément MiCA devront cesser de servir leurs clients français, avec à la clé un possible gel des comptes. Voici comment vérifier si votre plateforme est concernée et sécuriser vos cryptos à temps.

Cet article vous est présenté en collaboration commerciale avec Coinhouse (en savoir plus)

Ce qui change le 1er juillet 2026 avec l'échéance MiCA

Le règlement européen MiCA (Markets in Crypto-Assets) encadre désormais l'ensemble des services liés aux cryptomonnaies dans l'Union européenne et remplace les régimes nationaux comme le statut PSAN en France.

Le 30 juin 2026 sera le dernier jour du régime transitoire et à compter du 1er juillet, seules les plateformes crypto agréées MiCA pourront continuer à proposer leurs services (achat, vente, échange et conservation de cryptomonnaies) en France.

Concrètement, une plateforme d'échange crypto qui n'a pas obtenu son agrément devra cesser de servir ses clients français, présenter un plan de cessation ordonnée et organiser la restitution des cryptomonnaies de ses utilisateurs. À l'inverse, l'agrément MiCA ouvre droit au passeport européen : une autorisation obtenue dans un État membre vaut pour les 27.

Le problème, c'est que toutes les plateformes ne sont pas logées à la même enseigne. Sur plus d'une centaine de prestataires crypto enregistrés en tant que PSAN en France, seule une poignée a décroché l'agrément MiCA à ce jour.

Pour savoir si une plateforme crypto est régulée, le bon réflexe est de consulter la liste blanche de l'AMF. Un point de vigilance : il faut distinguer le statut « Enregistré », qui expire le 30 juin, du statut « Agréé », qui permet de continuer après le 1er juillet. Une plateforme peut figurer comme PSAN enregistré dans cette liste sans être pour autant agréée MiCA.

Par exemple, la plateforme crypto Coinhouse est agréée depuis le 7 mai 2026 sous le numéro A2026-013. Elle est donc autorisée à proposer ses services liés aux cryptomonnaies aux Français, même après le 1er juillet.

Transférer vos cryptos sur Coinhouse, une plateforme agréée MiCA

Les risques de rester sur une plateforme non agréée

Précisons-le d'emblée : même si vos cryptomonnaies sont sur une plateforme qui n'est plus régulée, elles ne sont pas vouées à disparaître. En effet, la réglementation impose leur restitution. Le risque porte surtout sur l'accès à vos fonds et sur les délais de restitution.

Premier risque, la suspension d'accès. Sans agrément MiCA, une plateforme crypto doit cesser de servir ses clients français. En pratique, votre compte peut être gelé le temps de la cessation ordonnée : plus de trading, plus de retraits et plus de transferts.

Deuxième risque, des délais de restitution non garantis. L'AMF impose un plan de cessation ordonnée, mais aucun calendrier précis de restitution n'est fixé. Les délais dépendent de chaque plateforme et de sa capacité à organiser la transition.

Troisième risque, l'immobilisation de votre capital. Pendant cette période de gel, vous ne pouvez ni acheter, ni vendre, ni déplacer vos cryptomonnaies. Dans un marché aussi volatil, être bloqué au mauvais moment peut coûter cher.

La bonne nouvelle, c'est que l'anticipation suffit à éviter tous ces problèmes. Pour cela, il suffit simplement de transférer vos cryptos vers une plateforme agréée avant le 1er juillet 2026.

Coinhouse, une plateforme française agréée MiCA pour sécuriser ses cryptos

Parmi les acteurs déjà en règle figure Coinhouse, qui apparaît à ce titre sur la liste blanche publique de l'AMF en tant que plateforme agréée. Elle n'est pas la seule à avoir franchi ce cap, mais elle fait partie des premiers acteurs français agréés.

Fondée en 2014, Coinhouse est l'un des plus anciens acteurs crypto de l'Hexagone et la première entreprise à avoir obtenu l'enregistrement PSAN auprès de l'AMF dès 2020.

Côté sécurité, la plateforme applique une ségrégation des actifs de ses clients, se conforme aux exigences MiCA et DORA en matière de résilience opérationnelle, et propose une double authentification ainsi que des audits de sécurité réguliers.

Autre particularité, et non des moindres pour une plateforme crypto : le support est 100 % français. Pas de chatbot, mais de vrais conseillers francophones qui maîtrisent la réglementation, ce qui vaut d'ailleurs à Coinhouse une note de 4,7/5 sur Trustpilot.

De plus, le siège et l'équipe de Coinhouase sont en France, et le service client est joignable par téléphone (+33 1 53 00 92 60) du lundi au vendredi.

Côté services, 64 cryptomonnaies sont disponibles à l'achat (dès 20 € seulement), à la vente et à l'échange. Coinhouse propose aussi un plan d'épargne récurrent (DCA), du staking pour faire travailler vos cryptomonnaies et un accompagnement personnalisé avec un gestionnaire de portefeuille dédié via son offre Gestion privée.

Transférer vos cryptos sur Coinhouse, une plateforme agréée MiCA

Interface de l'application mobile de Coinhouse

Vos cryptos sont sur une plateforme qui n'a pas encore l'agrément MiCA et vous souhaitez éviter le gel de votre compte ? Vous pouvez alors les transférer vers Coinhouse en ouvrant un compte sur la plateforme.

Voici les étapes à suivre 👇

Téléchargez l'application Coinhouse (iOS ou Android) ou créez un compte sur coinhouse.com/fr ;

Complétez la vérification de votre identité (KYC) ;

Générez une adresse de dépôt dans l'application pour la crypto de votre choix depuis l'onglet « Recevoir » ;

Envoyez vos cryptos depuis votre ancienne plateforme vers l'adresse que vous avez générée ;

Si vous avez un doute et pour plus de sécurité, nous vous recommandons de faire une transaction test avec un petit montant avant de transférer tous les fonds.

Bon à savoir : la réception de cryptomonnaies est gratuite chez Coinhouse, et la plateforme n'accepte que le BTC, le BCH, l'ETH (réseau Ethereum), le LTC, le XRP et l'USDC (réseau Ethereum). Pour les autres cryptos, vous devez les échanger sur votre plateforme actuelle contre une cryptomonnaie acceptée par Coinhouse puis exécuter le transfert. Si vous avez besoin d'aide, Coinhouse détaille la marche à suivre dans son guide dédié.

À moins de deux semaines de l'échéance du 1er juillet, l'essentiel est de ne pas attendre le dernier moment et que vos fonds ne se retrouvent pas bloqués. Vérifier le statut de votre plateforme sur la liste de l'AMF prend quelques secondes, et transférer vos cryptos vers une plateforme agréée comme Coinhouse, quelques minutes.

👉 Lisez notre avis complet sur Coinhouse pour en savoir plus

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