Coinbase rejoint Ripple dans sa bataille contre la SEC

Lorsque la procédure en justice avait été déclenchée contre la société Ripple (XRP), peu doutaient de la capacité de la SEC à écraser l’entreprise. Mais la bataille a été plus âpre que prévu pour le gendarme financier américain, qui s’est vu plusieurs fois en difficulté. Pour rappel, la SEC affirme que les XRP sont des titres financiers, et donc que Ripple a manqué de les déclarer lors de leur émission.

👉 Suivez le cours du XRP en direct

Il y a une semaine, la SEC a cependant montré des signes d’essoufflement… Et le marché a réagi en conséquence, faisant grimper le cours du XRP. Et aujourd’hui, une autre bonne nouvelle est survenue pour Ripple. On apprenait en effet cette nuit que la plateforme d’échange Coinbase rejoignait le mouvement, et avait fait une demande d’« amicus brief » auprès du juge chargé de l’affaire.

Un amicus brief permet à une personne ou entité d’avoir un statut d’intervenant désintéressé dans une affaire judiciaire en cours. Concrètement, cela permettrait à Coinbase de transmettre des informations ou des avis à la cour, afin de l’aider à trancher l’affaire. Coinbase est une plateforme d’échange majeure aux États-Unis, son soutien à Ripple revêt donc une grande importance.

👉 Pour aller plus loin – Qu'est-ce que le Ripple (XRP) ?

Paul Grewal, le responsable des affaires légales de Coinbase, a annoncé sur Twitter que cette manœuvre concernait l'écosystème crypto dans son ensemble, et la légitimité de la SEC. Jugeant que l'agence gouvernementale a perdu de vue ses principes fondateurs, Coinbase estime que la SEC sait pertinemment qu'elle n'a pas prévenu Ripple qu'elle ne se conformait pas aux règles :

One of the fundamental due process protections guaranteed by our Constitution is that government agencies cannot condemn conduct as a violation of law without providing fair notice that the conduct is illegal. 2/3

— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) October 31, 2022