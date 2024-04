Coinbase intègre Apple Pay pour ses clients britanniques

C’est une étape notable pour Coinbase : la plateforme d’échange autorise désormais les paiements via Apple Pay. Dans un premier temps, le service est cependant uniquement disponible au Royaume-Uni.

Des paiements via Apple Pay sur Coinbase

L’arrivée d’Apple Pay sur Coinbase a un but pour l’entreprise : augmenter le nombre de personnes qui détiennent des cryptomonnaies au Royaume-Uni. Ils seraient 6 millions actuellement, selon la plateforme d’échange.

« Nous savons que les utilisateurs adorent utiliser Apple Pay dans leur vie quotidienne, il était donc logique d’amener cette manière pratique de payer sur Coinbase. »

La plateforme d’échange souligne également plusieurs avantages d’Apple Pay. Notamment, le fait que les numéros des cartes utilisées ne sont pas stockés sur l’appareil de l’utilisateur, ni sur les serveurs d’Apple. Pour Coinbase, c’est donc un moyen « plus sûr et plus privé » d’acheter des cryptomonnaies.

Un cadre réglementaire qui s’est durci au Royaume-Uni

Le Royaume-Uni est notoirement strict en matière de cryptomonnaies, et plusieurs entreprises ont fui les îles britanniques pour chercher de plus vertes pâtures. En début d’année, Coinbase UK avait ainsi du durcir sa politique de vérification d’identité. Par ailleurs, Kraken avait commencé à demander des informations sur les portefeuilles non custodial de ses clients britanniques.

La nouveauté apportée par Coinbase avec l’intégration d’Apple Pay montre donc que l’entreprise souhaite continuer à s’ancrer outre-Atlantique, et ce malgré des conditions réglementaires qui se sont durcies.

Source : Coinbase, communiqué

