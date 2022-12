Coinbase encourage ses clients à swap leurs USDT pour de l'USDC

À travers un communiqué, Coinbase a annoncé que les swaps de l'USDT de Tether vers l'USDC de Circle seraient désormais sans frais sur sa plateforme. Elle a également vanté les mérites de son stablecoin afin d'en promouvoir la stabilité et la sécurité. Un aveu de faiblesse, considérant l'importante perte de capitalisation boursière de l'USDC ces derniers temps ?

Coinbase met en avant son USDC

Coinbase, l'un des exchanges les plus importants au monde, a publié un communiqué en date du 8 décembre incitant ses utilisateurs à abandonner leurs stablecoins USDT au profit de l'USDC.

Switch to a trusted stablecoin: USD Coin (USDC). Now convert Tether (USDT) to USDC with zero fees.https://t.co/OObSqNWdpj — Coinbase (@coinbase) December 8, 2022

À travers ce même communiqué, Coinbase annonce que ses utilisateurs pourront désormais swap leurs USDT contre de l'USDC sans les moindres frais. Un coup de marketing agressif, mais motivé, selon Coinbase, par un souci « de stabilité et de confiance ». Aussi, nous pouvons lire :

« [...] Les événements de ces dernières semaines ont mis certains stablecoins à l'épreuve et nous avons assisté à une fuite vers la sécurité. Nous pensons que l'USD Coin (USDC) est un stablecoin de confiance et de bonne réputation. [...] Nous continuerons à travailler pour offrir à nos clients des moyens sûrs et responsables de détenir et de faire croître leurs cryptos. »

Les stablecoins sont des cryptomonnaies dont le rôle est de suivre le cours d'un actif stable tel que le dollar américain ou l'euro afin d'apporter de la stabilité à leurs détenteurs et au marché. Pour en savoir plus sur ces cryptomonnaies au rôle primordial, lisez notre page dédiée aux stablecoins.

Selon l'exchange, l'USDC est assuré à un ratio de 1:1 par de la liquidité et des bons du trésor américain émis à court terme, tous deux détenus dans des institutions financières réglementées, le tout audité mensuellement par le cabinet Grant Thornton LLP.

👉 Wallet Crypto – Top 10 des meilleurs portefeuilles pour sécuriser vos cryptomonnaies en 2022

L'application crypto tout-en-un 0 frais pour votre 1er achat de cryptos 🔥 (jusqu'à 200 $)

Investir dans les crypto-monnaies est risqué ( en savoir plus

Un signe de panique pour Coinbase ?

Avant toute chose, rappelons que Coinbase est étroitement liée à l'USDC. Effectivement, l'exchange est lui-même à l'origine de CENTRE, le consortium auquel appartient Circle, la société émettrice de l'USDC. Aussi, un tel effort pour mettre en avant son USDC apparait pour certains comme un aveu de faiblesse :

Not a good look. Also looks desperate. Makes me trust USDC a little less tbh. — Byzantine General (@ByzGeneral) December 9, 2022

« Cela ne sent pas bon. Et ça a l'air désespéré. Cela me donne un peu moins confiance envers l'USDC, pour être honnête. »

Cette annonce est à mettre en perspective avec diverses nouvelles survenues ces derniers temps qui ont pu avoir un effet délétère pour l'USDC. Tout d'abord, Binance annonçait au mois de septembre que les USDC envoyés sur sa plateforme seraient automatiquement transformés en BUSD, son propre stablecoin qui ne cesse d'ailleurs de gagner du terrain sur cette section de marché.

Toujours à cette période, Circle avait gelé des adresses de portefeuille en lien avec Tornado Cash sans même en avoir reçu l'ordre des autorités, ce qui avait, pour certains, révélé un certain zèle de la société.

Dans le même temps, Tether, la société émettrice de l'USDT, effectuait un virage à 90 degrés afin d'accroitre un maximum sa transparence, notamment en engageant l'un des plus grands cabinets d'audit au monde et en supprimant totalement sa part de papiers commerciaux visant à assurer l'USDT.

Partage de la supply totale en circulation des stablecoins, avec l'USDC (en bleu), l'USDT (en rouge) et le BUSD (en vert)

Effectivement, l'USDC de Circle a sévèrement pâti de ces événements, sa capitalisation boursière passant d'un peu plus de 56 milliards de dollars au mois de juillet à 42 milliards actuellement, soit une baisse de 14 milliards de dollars.

Sur la même période, la capitalisation de l'USDT de Tether est passée de 72 à 65 milliards de dollars, soit une baisse de 7 milliards de dollars.

Capitalisation boursière de l'USDC (à gauche) et de l'USDT (à droite)

Le conflit historique entre les 2 stablecoins se poursuit donc, mais le BUSD de Binance, bien que discret, reste à surveiller étant donné son rôle croissant au sein du marché des stablecoins.

👉 À lire également - Audit de Binance : le Bitcoin (BTC) détenu par la plateforme est surcollatéralisé

Commander notre Livre pour tout comprendre aux cryptos Publié aux Éditions Larousse

Sources : Coinbase, The Block, CoinGecko

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.