Coinbase contrainte de verser 100 millions de dollars pour des défauts de conformité

Coinbase, un exchange de cryptomonnaies de référence dans l'écosystème des cryptomonnaies, va devoir débourser 100 millions de dollars pour différents soucis de conformité. Sont notamment mis en cause son processus d'inscription jugé trop léger ou encore son suivi des transactions douteuses.

L'exchange Coinbase doit verser 100 millions de dollars

Coinbase, l'un des plus grands exchanges de cryptomonnaies au monde en termes de volume échangé, s'est accordé sur une pénalité financière de 50 millions de dollars avec le Département financier des services de New York (NYDFS) concernant des services de conformité d'ordre légal.

Selon le NYDFS, Coinbase présentait de nombreuses lacunes de conformité liées aux exigences de lutte contre le blanchiment d'argent, notamment à travers son processus d'inscription à destination de ses clients (KYC) ou encore dans son système de suivi des transactions opérées sur l'exchange.

Au vu du communiqué du NYDFS, Coinbase n'aurait pas réellement fait d'efforts afin de résoudre différentes problématiques remontant pourtant à 2018 :

« Coinbase a reconnu ses défaillances à cet égard auprès du ministère. En outre, certains de ces problèmes sont connus de Coinbase depuis au moins 2018 et ont été signalés à la fois par des évaluations internes et des examens externes [...]. Bien que Coinbase ait travaillé pour corriger ces problèmes, ses progrès ont été lents : les progrès dans certains domaines n'ont eu lieu que récemment, et le travail reste en suspens à ce jour. »

Ainsi, afin de mettre fin à l'enquête menée par le régulateur, Coinbase se retrouve contrainte de lui verser 50 millions de dollars.

50 millions de dollars en plus pour se mettre en conformité

Au-delà des 50 millions de dollars versés par Coinbase au NYDFS afin de mettre fin à ce long suivi, l'exchange de cryptomonnaies américain va devoir en investir 50 millions supplémentaires afin d'établir un programme de conformité pour les 2 prochaines années.

Selon la surintendante du régulateur financier, Coinbase n'aurait, jusqu'ici, pas mis en place les mesures pourtant requises face à la croissance de son nombre de clients :

« Coinbase n'a pas réussi à construire et à maintenir un programme de conformité fonctionnel qui pouvait suivre le rythme de sa croissance. Cette défaillance a exposé la plateforme Coinbase à une activité criminelle potentielle nécessitant que le ministère prenne des mesures immédiates, y compris l'installation d'un moniteur indépendant. »

Effectivement, un moniteur indépendant a été mis en relation avec Coinbase afin d'aider cette dernière à se mettre en conformité. Selon l'accord établi entre l'exchange et le NYDFS, l'entité pourrait être amenée à poursuivre son activité auprès de Coinbase pour une durée allongée.

Le département financier des services de New York a par ailleurs fait savoir qu'à la fin de l'année 2021, Coinbase comptabilisait plus de 100 000 transactions suspectes non examinées.

« Nous avons pris au sérieux les préoccupations du NYDFS et avons pris des mesures importantes pour remédier à ces lacunes historiques, » a répondu Coinbase dans un article de blog.

Sources : Reuters, DFSNY

