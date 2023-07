Coinbase, Bitstamp et Kraken listent à nouveau le XRP

Le jugement laisse quelques épines dans le pied de Ripple en ce qui concerne les ventes aux institutionnels, notamment en ce qui concerne sa levée de fonds initiale. Mais pour les échanges sur les plateformes centralisées, la voie est désormais libre, puisque le XRP n’est pas considéré comme une « security » dans ce cas.

Plusieurs plateformes d’échange majeures, dont Coinbase, Kraken et Bitstamp, avaient choisi de délister le XRP en 2020-2021, alors que la SEC lançait son offensive. Depuis, la bataille juridique s’était éternisée, et la victoire que la SEC estimait facile s’était éloignée. Depuis le jugement, les réactions de la communauté ont été largement positives, en particulier celle de Coinbase, qui annonce une « victoire » globale :

W.

W for @ripple.

W for the industry.

W for the builders.

W for a clear rulebook.

W for updating the system.

Oh, and XRP is now open for trading.

— Coinbase 🛡️ (@coinbase) July 13, 2023