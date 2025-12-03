La cofondatrice de Binance Yi He passe aux commandes en devenant co-PDG

Cofondatrice de Binance, Yi He rejoint Richard Teng à la tête du plus grand exchange de cryptomonnaies au monde en devenant co-PDG. Lumière sur cette nouveauté au niveau de la direction.

Yi He devient co-PDG de Binance

Après le départ forcé de Changpeng Zhao il y a maintenant 2 ans, Richard Teng est devenu le nouveau PDG de Binance. À présent, Yi He, la cofondatrice de Binance, partagera également la fonction de Richard Teng, puisque celle-ci passe désormais du poste de directrice du service client à celui de co-PDG.

En effet, Richard Teng a officialisé la nouvelle lors de sa prise de parole pendant la Binance Blockchain Week à Dubaï :

Yi fait partie intégrante de l'équipe de direction depuis le lancement de Binance. Son approche novatrice et axée sur l'utilisateur a joué un rôle déterminant dans la définition de la vision, de la culture et de la stratégie commerciale ascendante de l'entreprise.

De son côté, Yi He a aussi commenté sa nomination :

Je suis honorée de collaborer avec Richard, qui apporte des décennies d'expérience dans les marchés financiers réglementés. Ensemble, nous apportons des perspectives diverses et sommes convaincus de pouvoir façonner l'avenir du secteur en cette période charnière, tout en développant notre présence mondiale de manière responsable et en favorisant une innovation durable, en plaçant toujours nos utilisateurs au cœur de nos préoccupations.

Sur X, Changpeng Zhao a félicité son ancienne associée en indiquant qu'elle « aurait dû être PDG de Binance dès le premier jour », il y a 8 ans. Lorsqu'un utilisateur lui a demandé s'il comptait revenir un jour comme PDG, l'intéressé a répondu : « Il faut bien avancer dans la vie ».

Si les cas de co-PDG ne sont pas la norme, nous avons néanmoins un autre exemple au sein de l'écosystème crypto avec Kraken, où David Ripley et Arjun Sethi se partagent le rôle. Toutefois, c'est souvent ce dernier qui semble être porté sur le devant de la scène, et il sera intéressant de voir si un schéma similaire se produit avec Yi He.

Source : Binance

