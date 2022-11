Le cofondateur de Terra (LUNA) voit 100 millions de dollars saisis par les autorités

Alors que l’affaire FTX est encore en train de secouer l’écosystème, une nouvelle nous rappelle que la chute de l’écosystème Terra (LUNA) n’est pas non plus entièrement réglée. On apprenait en effet ce weekend qu’un des cofondateurs du projet avait vu ses fonds confisqués par les autorités sud-coréennes.

