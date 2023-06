Civilization Kit (Civ Kit) : le protocole qui compte révolutionner les échanges P2P

Le 8 avril dernier, la plateforme Paxful a annoncé la fermeture de ses services pour une durée indéterminée. La nouvelle est tombée comme un couperet, Ray Youssef, le PDG, pointant du doigt un contexte tendu. Paxful était, selon Ray, confronté à des « conflits internes » ainsi qu’à des « problèmes juridiques » aux États-Unis.

Cette situation a d’ailleurs poussé Ray Youssef à démissionner de son poste de PDG, comme il l’a annoncé le 18 avril sur Twitter.

This was done under the very worst of conditions with a cofounder suing me and the company, refusing to pay salaries, chasing away all top talent with a terror lawsuit and trying to get me in contempt of court. 4 ppl did the job of 100 to make this happen.✊🏽 to the @paxful team

— Ray Youssef (@raycivkit) April 18, 2023