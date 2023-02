La plateforme LocalBitcoins annonce sa fermeture après 10 ans d'activité

Une nouvelle victime du bear market que nous traversons actuellement. La plateforme historique d'échange de cryptomonnaies entre particuliers, LocalBitcoins, a annoncé mettre fin à ses activités après dix années de fonctionnement.

Clap de fin pour LocalBitcois

C’est une page importante qui se tourne pour le monde des cryptomonnaies. La plus importante plateforme d'achat de Bitcoin (BTC) entre particuliers, LocalBitcoins, a annoncé sa fermeture après 10 années d’activités.

Fondé en 2012, LocalBitcoins était un site Internet permettant de mettre en relation des acheteurs et des vendeurs de Bitcoin en offrant la possibilité d’effectuer la transaction en ligne ou en direct.

Dans un communiqué publié ce 9 février, LocalBitcoins a déclaré ne pas avoir été capable de « surmonter les difficultés de ce bear markets des cryptomonnaies en cours ». L’entreprise a annoncé qu’elle mettait fin à la possibilité de s’inscrire et de créer un nouveau profil.

Les clients sont appelés à retirer au plus vite les fonds stockés sur la plateforme. À compter de la semaine prochaine, les clients ne pourront plus que se connecter et retirer leurs bitcoins, comme l'indique le communiqué :

« Nous encourageons tous nos clients à retirer leurs fonds de LocalBitcoins, et nous vous demandons de procéder au retrait des bitcoins de vos portefeuilles LocalBitcoins. Vous avez 12 mois pour retirer vos fonds, mais nous vous encourageons bien sûr à le faire au plus vite. »

L'effet du bear market et de la régulation

Cela fait maintenant plusieurs années que LocalBitcoins constate une diminution progressive des volumes d'échange et du nombre d'utilisateurs. Très en vogue entre 2015 et 2019, la plateforme permettant les achats de bitcoins de manière anonyme a tranquillement perdu de son intérêt aux yeux des utilisateurs.

D’abord, LocalBitcoins a souffert de la régulation grandissante dans l’industrie des cryptomonnaies. Entre 2014 et 2016, il y a eu plusieurs rumeurs selon lesquelles des utilisateurs de LocalBitcoins auraient transgressé les lois contre le blanchiment d'argent. Des allégations qui se sont avérées vraies puisque deux personnes ont été condamnées en 2016.

En 2019, étant basée à Helsinki, la plateforme avait dû se conformer aux réglementations locales et avait donc retiré certaines fonctionnalités, notamment les paiements en espèce.

Plus tard, en 2020, LocalBitcoins avait commencé à supprimer petit un petit des comptes d’utilisateurs, sans les informer de la démarche. Une initiative qui a évidemment fortement déplu aux investisseurs concernés et à la communauté.

Pour toutes ces raisons, la plateforme de P2P a progressivement observé une décroissance de son nombre de clients, venant initialement chercher de l’anonymat et une variété de services qui avait donc disparu.

Évidemment, LocalBitcoins a aussi subi de plein fouet le développement du marché et la naissance de nombreuses plateformes concurrentes dans le secteur du P2P (Local.Bitcoin, LocalEthereum, etc.). Mais surtout, c’est l’état d’esprit des investisseurs qui a changé, ceux-ci se tournant plus facilement vers des plateformes centralisées classiques, telles que Binance, Coinbase ou encore Kraken.

