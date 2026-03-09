Légère chute du marché crypto et hausse du cours du pétrole : Récap du weekend du 7 au 8 mars 2026

Entre flambée du pétrole, annonces géopolitiques et volatilité accrue du marché crypto, le week-end a été particulièrement agité. Bitcoin, Ethereum et les stablecoins ont connu de fortes secousses dans un contexte international tendu.

Escalade au Moyen-Orient

Les tensions se sont intensifiées avec Israël, les États-Unis et l’Iran. L’Iran a affirmé avoir détruit quatre radars THAAD, tandis que le détroit d’Ormuz est resté fermé, faisant bondir le Brent jusqu’à 110 dollars dès les premières minutes de trading et 115 dollars ensuite, une hausse de 25 % sur la journée.

Le président Donald Trump a réagi en affirmant que cette flambée du pétrole était « un petit prix à payer », prévoyant un retour à la normale une fois la menace iranienne éliminée.

Chute du marché crypto

Le Bitcoin est repassé sous les 67 000 dollars alors que près de 120 millions de dollars ont été liquidés en une heure. Au total, le marché a accusé 153 millions de dollars de liquidations longues en 24 heures. Le sentiment du marché s’est effondré avec un indice Crypto Fear & Greed à 8, illustrant une extrême peur des investisseurs.

Tensions macroéconomiques

Les marchés asiatiques ont plongé : la Corée du Sud a déclenché une coupure automatique à -8 %, tandis que le Japon, Taïwan et Hong Kong ont enregistré des baisses notables. L’argent a lui aussi reculé de plus de 5 %, passant sous la barre des 80 dollars.

Progrès de la tokenisation

Les euros tokenisés ont franchi le cap d’un milliard de dollars, illustrant la montée en puissance de la tokenisation. La capitalisation du marché des stablecoins a également atteint un nouveau record de 313 milliards de dollars, soutenue par l’expansion des paiements en stablecoins et un durcissement des cadres réglementaires internationaux.

Solana dépasse Ethereum sur les RWA

Solana a dépassé Ethereum en nombre total de détenteurs de Real World Assets, sa capitalisation RWA atteignant 1,71 milliard de dollars. Cette dynamique a été soutenue par l’adoption croissante de la tokenisation et de nouveaux partenariats institutionnels.

Innovation dans le minage

Le PDG de Starcloud a annoncé que la société, soutenue par Nvidia, lancerait le premier minage spatial de Bitcoin avec Starcloud‑2.

Position du Trésor américain sur la confidentialité

Le département du Trésor des États-Unis a reconnu que les crypto mixers pouvaient avoir des usages légitimes en matière de confidentialité sur les blockchains publiques, tout en maintenant une surveillance renforcée pour limiter les abus potentiels.

Kalshi accélère son expansion

Kalshi s’est associée à XP Inc., la plus grande société de courtage du Brésil, pour lancer ses premiers contrats « oui/non » liés à l’économie brésilienne. Cette initiative marque le début de son expansion internationale après des partenariats déjà engagés avec CNN et Google Finance.

Trump et la cybersécurité

Donald Trump a signé un décret présidentiel coordonnées les efforts fédéraux contre la cybercriminalité internationale. Il a également présenté une stratégie nationale de cybersécurité axée sur la protection des cryptomonnaies et de la technologie blockchain.

