Charles Hoskinson a t il détourné 600 millions de dollars d'ADA ?

Une polémique enfle depuis le 20 mai autour du fondateur de Cardano : 318 millions de tokens ADA, soit environ 600 millions de dollars, auraient été réaffectés lors du hard fork Allegra en 2021. Certains soupçonnent le développeur de s’enrichir discrètement grâce à ces tokens. Face aux soupçons de détournement, Charles Hoskinson promet un audit complet et brandit la menace d’une action collective contre ses détracteurs.

Charles Hoskinson a-t-il détourné 318 millions de tokens ADA ?

Charles Hoskinson, l’un des cofondateurs d’Ethereum, a fondé Cardano (ADA) en 2017. Il s'agit d'une blockchain permettant l’exécution de smart contrats. Alors qu'elle a grimpé dans le top 10 des crypto en capitalisation, Cardano se retrouve au cœur d'une controverse depuis que l’artiste NFT Masato Alexander a prononcé des accusations contre le fondateur sur X, le 20 mai dernier.

Selon lui, Charles Hoskinson aurait détourné plus de 318 millions d’ADA en 2021 — valant à l'époque entre 600 et 620 millions de dollars — initialement destinés à un fonds communautaire, dans le cadre d’un programme de rédemption destiné aux premiers investisseurs japonais du projet appelé le hard fork Allegra. Selon lui, cette opération aurait permis de faire disparaître les UTxO non réclamées par leurs propriétaires depuis plusieurs années et de transférer 318 millions d’ADA vers la trésorerie de Cardano.

Selon lui, les clés genesis, alors contrôlées par Input Output Global (IOG) et Charles Hoskinson, ont signé la transaction, privant les investisseurs japonais d’origine de leurs droits sur ces tokens. Puis, ces 318 millions d'ADA auraient été encore déplacé en utilisant une transaction MIR (Move Instantaneous Reward). Résultat : des réserves appartenant à l'origine aux premiers investisseurs seraient détournées.

Face à l’ampleur de la polémique, Charles Hoskinson a nié en bloc. Il a promis un audit complet et a même confié la gestion de ses réseaux sociaux à ses collaborateurs pour éviter tout emballement médiatique.

Un audit sous la houlette de BDO et McDermott Will & Emery

IOG (Input Output Global) rejette également avec virulence ces allégations, les qualifiant de « fausses et malveillantes » issues d’« une campagne de FUD coordonnée autour du programme de rachat d’ADA », tout en rappelant qu’« aucune arrestation, aucune plainte, aucun régulateur » n'ont eu lieu. Sous pression, la société a mandaté le cabinet BDO et le cabinet d’avocats McDermott Will & Emery.

Un audit et un rapport public sur la procédure de rachat des ADA seront préparés.

Cette expertise externe doit démêler deux dossiers : la restitution tardive des ADA non réclamés et le déplacement des fonds via une transaction MIR datée du 24 octobre 2021.

Charles Hoskinson, lui, assure que « L’IOG ne s’est jamais attribué 350 millions d’ADA non réclamés (...) la grande majorité de ces 350 millions d’ADA a été récupérée par les acheteurs initiaux. Cela a pris sept ans ». Il se dit « profondément blessé » par le manque de confiance d’une partie de la communauté.

Malgré la tempête, l’ADA profite de la hausse globale des cryptos ce 22 mai, mais la volatilité s'est accrue depuis la sortie de l’affaire.

