Changpeng Zhao subit un nouveau refus : le juge le contraint à rester aux États-Unis

Au début du mois de décembre, Changpeng Zhao (CZ) s’était vu refuser une demande de voyage aux Émirats arabes unis alors qu’il avait tout juste versé 175 millions de dollars dans le cadre de sa libération sous caution.

Après cette première déconvenue, CZ a de nouveau tenté sa chance mercredi au travers d’une demande adressée au juge Richard A. Jones. Selon un document déposé par l’équipe juridique de l’intéressé, le motif de ce voyage a été mis sous scellé, celui-ci contenant « des informations médicales privées sensibles concernant l’enfant de M. Zhao ».

Nous n’en saurons donc pas plus pour le moment, mais le fait est que lors d’une audience menée vendredi au tribunal de Seattle, le juge Jones a de nouveau refusé la requête de l’ex-PDG de Binance, le contraignant de ce fait à rester sur le territoire américain.

Selon Bloomberg, les procureurs s’étaient opposés à la première demande de voyage aux Émirats arabes unis en raison de l’absence d’un traité d’extradition avec les États-Unis.

Après ce nouveau refus, Changpeng Zhao semble donc devoir attendre le mois de février prochain, au cours duquel sa condamnation sera prononcée quant à son implication dans le viol du Bank Secrecy Act (BSA) dont Binance est accusée.

En outre, notons que le fondateur de Binance se montre silencieux sur ses réseaux depuis trois semaines maintenant. Dans un message publié sur X le 9 décembre dernier, il exprimait sa volonté de se tenir à l’écart durant quelque temps :

Appreciate the support. But will try to stay off twitter for a while. 🙏 https://t.co/ApqEOzXHIa

— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) December 9, 2023