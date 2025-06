Celestia : le token TIA bientôt de retour sur le devant de la scène ? Le cofondateur propose une refonte complète de consensus

Les blockchains reposent sur des mécanismes de consensus plus ou moins innovants, comme le classique Proof of Stake (PoS) largement expérimenté par Ethereum. Une solution que le cofondateur de Celestia souhaite pourtant abandonner au profit d’une version « Proof of Governance ». C’est-à-dire ?