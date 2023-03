Cassure des résistances psychologiques imminente pour le Bitcoin (BTC) et l'Ether (ETH) ?

Alors qu'ils consolident depuis plusieurs jours sous des niveaux clés, le Bitcoin (BTC) et l'Ethereum (ETH) ont toujours des objectifs haussiers en cours. Les cryptomonnaies parviendront-elles à franchir leurs résistance psychologique ou une forte correction est-elle à venir ?

Le Bitcoin (BTC) tient sa tendance haussière

Depuis le début de l'année, le prix du bitcoin (BTC) poursuit sa hausse et semble désormais en bon chemin pour aller retester un ancien support psychologique devenu résistance à 30 000 dollars. Soutenu par la Tenkan, la Kijun et le nuage de l'Ichimoku, le BTC pourrait parvenir enfin à retourner au-dessus de cette zone qu'il n'a plus revisité depuis le mois de juin 2022.

Figure 1 - Graphique du cours du Bitcoin Daily

Bien sûr, lors du retest des 30 000 dollars, un rejet du prix sera fort probable car c'est un chiffre rond et le passé a montré que les vendeurs se positionnaient beaucoup sur ces zones, mais la tendance haussière qui s'est installée depuis janvier ne sera pas remise en cause tant que le prix restera au-dessus de la Kijun et du Nuage Daily vers 24 300 dollars.

Bien souvent, c'est dès la cassure à la baisse de cette Kijun qu'un signal de vente est déclenché. Tant que ce n'est pas le cas, la hausse du Bitcoin reste donc la plus probable.

👉 Acheter des cryptos via le portefeuille ultra-sécurisé de ZenGo

L'application crypto tout-en-un et ultra-sécurisée Gagne 10 $ en Bitcoin pour chaque ami que tu parraines à ZenGo 🔥

Investir dans les crypto-monnaies est risqué ( en savoir plus

Le Bitcoin toujours en route vers les 30 000 dollars ?

Depuis notre dernière analyse, le prix poursuit lentement sa hausse en direction de l'objectif de cassure du pattern d'élargissement descendant à angle droit que nous avions identifié. Là aussi, sur l'unité de temps h4, la tendance reste clairement haussière avec le prix soutenu par chacun des supports de l'indicateur Ichimoku.

Figure 2 - Graphique du cours du Bitcoin (h4)

Nous avions évoqué les fortes chances de rejet que représentait la résistance à 28 600 dollars, nous sommes à présent bloqués juste en dessous. Grâce à la cassure d'un triangle de continuation sur l'unité de temps inférieure (en h1), le prix devrait enfin parvenir à percer ce niveau par le haut dans les prochaines heures.

Ensuite, nous pourrions enfin avoir le retest tant attendu des 30 000 dollars, puis aller chercher notre objectif à 31 620 dollars correspondant à la hauteur du pattern reportée à l'endroit de sa cassure.

Ce scénario risquerait d'être invalidé dans le cas où le prix perdait son support à 26 600 dollars. Nous aurions alors un retest des 25 000 dollars où il faudrait alors absolument rebondir sous peine de repartir vers les 20 000 dollars une nouvelle fois.

L'Ether (ETH) toujours sous résistance

Le cours de la cryptomonnaie d’Ethereum, l’Ether (ETH), est toujours bloqué par sa résistance autour des 1 800$. Il faudra parvenir à casser ce niveau pour enfin avoir une impulsion du prix en direction d'un nouvel objectif haussier qui fera suite à la cassure de ce pattern d'élargissement descendant à angle droit, le même que sur le Bitcoin.

Figure 3 - Graphique du cours de l’Ether (h4)

En cas de cassure de cette résistance, alors les probabilités seront plus fortes d'aller visiter le seuil psychologique des 2 000 dollars. Ensuite si le prix parvient à repasser ce niveau, l'ETH devrait partir en direction de l'objectif du pattern vers 2 289 dollars.

Ce scénario sera invalidé si le prix repasse en dessous des 1 700 dollars. En effet cette zone représente actuellement un support important sur lequel le prix a consolidé durant un long moment. Perdre ce niveau devrait entraîner un retour vers les 1 500$ et remettrait en question la tendance haussière actuelle avec une cassure baissière de la Kijun Daily.

👉 Retrouvez notre guide explicatif pour acheter de l'Ether

Un outil indispensable pour les traders 📈 Essai gratuit de 30 jours

Investir dans les crypto-monnaies est risqué ( en savoir plus

Conclusion de cette analyse technique

Les objectifs restent donc toujours haussiers pour le Bitcoin et l'Ether. À voir à présent s'ils parviennent à casser leurs résistances psychologiques respectives, ce qui serait une très bonne nouvelle pour la suite puisqu'elles feraient office de support.

💡 Accédez à notre groupe premium composé de Vincent Ganne et de nos experts de l'analyse fondamentale et on-chain. Ils vous délivrent quotidiennement des informations et analyses exclusives sur le marché crypto pour optimiser vos connaissances.

🎁 Offre de lancement Cryptoast Research 1ère Newsletter Offerte avec le code TOASTNL

Source graphique : TradingView

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.