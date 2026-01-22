Le CAC 40 et les bourses européennes en hausse sur fond d'apaisement géopolitique

Alors que les tensions se sont nettement apaisées dans la crise qui touche le Groenland, les bourses européennes se sont réveillées en hausse. Le CAC 40 affichait une progression de 1,25% à la mi-journée.

Le CAC 40 et les bourses européennes en hausse

La Bourse de Paris a poussé un soupir de soulagement dès son ouverture ce matin, avec une hausse de 1,17 %. À la mi-journée, la hausse du CAC 40 se chiffrait à 1,25 %. Les marchés ont accueilli favorablement une désescalade des tensions entre Donald Trump et l’Europe, sur la question du Groenland.

Les autres bourses européennes suivent également la tendance. La bourse de Francfort affichait ainsi une hausse de 1,40 % autour de midi, alors que la bourse de Zurich affichait 0,78 %. De manière notable, les bourses danoises accusaient encore le coup : l’OMX chutait ainsi de 1,51 % à la mi-journée. L’indice global STOXX Europe 600 affichait quant à lui +1,25 %.

👉 Ne manquez pas notre guide – Le Bitcoin (BTC) est-il une valeur refuge ?

Ce regain d’optimisme s’est également vu en ce qui concerne les autres actifs jugés comme risqués. Le cours du Bitcoin progresse d 1 % sur les dernières 24h, après avoir connu des montagnes russes hier. De son côté, l’ETH d’Ethereum affiche +1,2 %, alors que le BNB de Binance progresse plus nettement, avec +2,5 %.

La situation reste cependant incertaine et les termes de l’éventuel accord entre les États-Unis et le Danemark ne sont pas connus. Nous ne sommes donc pas à l’abri de nouvelles secousses.

Trade Republic : acheter des cryptos et des actions en 5 minutes

Source : Yahoo, CoinGecko

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.