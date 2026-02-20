Bourse : Figure lance la 1re action ordinaire sur la blockchain enregistrée à la SEC

Jeudi, Figure est devenue la première société à lancer totalement sur la blockchain son action ordinaire enregistrée à la SEC. Coup de projecteur sur cette innovation et les subtilités qu'elle implique.

Figure innove avec une action intégralement sur la blockchain

Jeudi, Figure Technology Solutions a annoncé le lancement de « la première action cotée en bourse enregistrée auprès de la SEC à être émise et réglée intégralement sur une infrastructure blockchain ».

Ainsi, le FGRD de Figure est à présent disponible sur l'On-chain Public Equity Network (OPEN), la blockchain de l'entreprise, et peut également être acheté, vendu, prêté et emprunté sur Democratized Prime, le protocole de lending de Figure, via son application Figure Markets.

À l'inverse des actions tokenisées dont nous parlons habituellement, qui sont en réalité des représentations d'actions sous forme de tokens, il est ici question d'une action 100 % émise sur la blockchain, permettant notamment de se passer d'acteurs traditionnels comme DTCC. Mike Cagney, le président exécutif de Figure, a souligné cette innovation :

Le marché des actions cotées repose encore sur des mécanismes obsolètes, et cela n'a plus aucun sens. En émettant le FGRD nativement sur la blockchain, nous réinventons l'infrastructure de base des marchés de capitaux pour la rendre [disponible] en temps réel, transparente et programmable, tout en supprimant les intermédiaires qui augmentent les coûts, les risques et les frictions.

👉 Quelles sont les meilleures plateformes pour acheter des actions tokenisées ?

Si cette nouveauté est à souligner et que Figure apparaît comme la première d'une catégorie bien distincte, précisons toutefois qu'il ne s'agit pas d'un cas totalement inédit. En 2016, par exemple, l'entreprise Overstock avait proposé une initiative similaire enregistrée auprès de la Securities and Exchange Commission, à la différence qu'il s'agissait dans ce cas d'une action préférentielle, et non d'une action ordinaire. Dans ce cas-ci, une blockchain propriétaire baptisée tØ avait été utilisée, avec une publication de hash sur Bitcoin (BTC).

Investissez dans des actions liées à la crypto avec XTB

Publicité - Investir sur les marchés financiers comporte un risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Au-delà des États-Unis, Mt Pelerin s'est également démarquée en proposant des actions tokenisées de son entreprise, reconnues par le droit suisse et avec tous les droits associés, directement sur Ethereum (ETH) et la Gnosis Chain. Grâce à sa technologie Bridge Protocol, il est ainsi possible de tokeniser et de « détokeniser » lesdites actions.

👉 Dans l'actualité également — La famille Trump laisse de côté les altcoins et pivote vers la tokénisation immobilière

Pour en revenir à Figure, l'entreprise a conclu son Initial Public Offering (IPO) en septembre dernier, à un prix d'introduction de son action FIGR à 25 dollars l'unité. Aujourd'hui, le titre s'échange à 32,93 dollars, après une baisse de 7,24 % en séance jeudi et une chute de près de 58 % depuis son plus haut historique (ATH) à 78 dollars le 20 janvier dernier.

Mt Pelerin : achetez du Bitcoin sans frais jusqu'à 500 CHF par an

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.