dYdX lance le DEX Arcus dédié aux actions tokenisées sur la Robinhood Chain

La plateforme Robinhood vient d’officialiser le lancement du mainnet de son layer 2 Ethereum, Robinhood Chain, en ce début de mois de juillet. L’occasion pour dYdX de suivre la tendance en annonçant la mise en place du DEX Arcus spécialisé dans le trading d’actions tokenisées au sein de ce nouvel écosystème.

dYdX devient Arcus : un DEX de premier plan sur la Robinhood Chain

Les acteurs du secteur des cryptomonnaies poursuivent leurs évolutions, entre un passage difficile lié à une baisse d'activité notable qui vient de pousser Robinhood à se séparer de 10 % de ses effectifs et le lancement annoncé de son layer 2 Robinhood Chain au sein de l'écosystème Ethereum, dont le mainnet est opérationnel depuis le 1er juillet.

Une réorganisation largement orientée vers le marché émergent des actions tokenisées, dont le trading pourra se faire en continu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à l'aide de plateformes décentralisées comme Arcus, développée par l'équipe derrière le DEX dYdX.

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dYdX devient désormais Arcus. Un DEX de premier plan implanté sur la Robinhood Chain. Négociez 95 actions cotées 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sans frais (0 %), en bénéficiant d'une liquidité fournie par les principaux teneurs de marché institutionnels. Arcus

Le but de ce DEX ? Permettre « aux traders exclus des marchés les plus précieux sur terre - les actions, les matières premières et les indices américains - en raison de leur lieu de vie, des heures de marché et des blocages imposés » d'accéder à ces options de premier plan sous la forme de « Stocks Tokens ».

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Qu'est-ce que cela implique pour l'écosystème dYdX ?

Selon les termes du communiqué de la plateforme Arcus, son offre inclut déjà des actions tokenisées dont le trading se présente comme aussi simple et accessible que pour la crypto, mais également des contrats perpétuels dont les positions pourront bientôt être garanties à l'aide d'actifs spot, ainsi que la prochaine ouverture d'un marché pré-IPO.

Vous pourrez, par exemple, déposer du Bitcoin comme collatéral pour prendre une position longue sur l'or, ou utiliser des tokens représentant des actions Apple comme garantie pour vendre à découvert des contrats perpétuels sur Microsoft. Arcus

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Mais alors, que va devenir la dYdX Chain, directement associée à la plateforme décentralisée dYdX, et son token de gouvernance DYDX ?

Cela ne change rien, selon la fondation dYdX qui explique sur son compte X que « le lancement d'Arcus par dYdX Labs n'affecte pas la dYdX Chain qui continue de fonctionner comme auparavant, gouvernée par ses détenteurs de tokens et sécurisée par ses validateurs ».

La Fondation dYdX existe pour soutenir le protocole dYdX et favoriser une gouvernance et une croissance axées sur la communauté à travers l'écosystème dYdX. Ce rôle reste inchangé. L'infrastructure détenue et gérée par la communauté reste pleinement opérationnelle. Toute modification de sa disponibilité sera communiquée à l'avance. dYdX

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Source : Arcus

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