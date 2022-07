BNP Paribas dit « oui » aux actifs numériques, mais pas aux cryptomonnaies

C’était semble-t-il la rumeur de la semaine : BNP Paribas allait se lancer dans la conservation de cryptomonnaies. Le groupe bancaire vient cependant de clarifier les choses : il proposera bien des services de conservation d’actifs numériques, mais pas de cryptomonnaies en tant que telles. Quelle différence fait-il ?

BNP se lance dans la conservation d’actifs numériques

Un communiqué de BNP Paribas est venu clarifier les choses cette semaine quant à de futurs services de conservation d’actifs. Le groupe bancaire a bien signé des partenariats avec les entreprises METACO et Fireblocks. Ces dernières sont considérées comme des références dans le secteur des cryptomonnaies, et ont aidé plusieurs sociétés d’ampleur à intégrer ces nouvelles technologies.

Pour autant, le lancement de BNP Paribas dans le secteur plus large de la conservation d’actifs liés à la blockchain est très prudent. Comme le précise le communiqué, la banque proposera de conserver pour le compte de ses clients des actifs numériques tokénisés, mais pas des cryptomonnaies en tant que telles :

« La première étape pour BNP Paribas sera d’utiliser la solution de Fireblocks dans son expérimentation en cours liée au règlement et à la conservation des security tokens régulés. »

La banque écarte les cryptomonnaies pour l’instant

Cela veut dire que la banque souhaite se lancer dans la conservation de titres « traditionnels » qui auront une version tokénisée disponible sur la blockchain. Le mot-clef de cette initiative est bien sûr « régulé ». BNP Paribas souhaite en effet commencer à proposer ses services quand elle estimera que le cadre réglementaire est suffisamment robuste, ce qui n’est pas le cas pour l’instant.

Une distinction que Wayne Hughes, le responsable des actifs numériques pour BNP Paribas Securities Services, souligne dans le communiqué, tout en rappelant que la banque ne s’arrêtera pas à cela :

« Ces partenariats représentent une nouvelle étape pour nous, qui nous permet de construire une plateforme multi-actifs, multi-fournisseurs qui […] offrira une connectivité totale entre les actifs traditionnels et numériques. »

On peut ainsi voir cette initiative comme une première étape pour la banque. Bien qu’elle marque ses distances de manière très nette avec les cryptomonnaies, le recours à des pointures du secteur comme Fireblocks et METACO n’est pas anodin. On surveillera donc les prochaines initiatives de la banque dans ce domaine.

Source : BNP Paribas, communiqué

