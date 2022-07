BNP Paribas s'associe à EDF ENR pour tokeniser une obligation afin de financer un projet d'énergie durable

Deux entreprises françaises, BNP Paribas et EDF ENR, collaborent afin d'émettre la première obligation distribuée sur la blockchain sous forme de tokens. Les 2 entités souhaitent ainsi simplifier le financement des petits projets écologiques, notamment ceux centrés sur l'énergie solaire.

BNP Paribas et EDF ENR collaborent pour tokeniser une obligation

La banque française BNP Paribas, qui est également la plus grande d'Europe, collabore avec EDF ENR, une filiale d'EDF spécialisée dans l'accompagnement pour la transition énergétique, afin de tokéniser pour la première fois une obligation destinée à financer un projet d'énergie durable.

La tokenisation d'obligation, dans ce cas de figure, présente 2 avantages. Dans un premier temps, elle facilite grandement le financement de petits projets qui peinent parfois à trouver les fonds nécessaires, et ce en offrant aux différents investisseurs des opportunités de regroupement dynamiques.

Dans un second temps, elle accroît la transparence desdits projets, les données relatives à l'obligation étant ainsi émises publiquement. Plus particulièrement, les investisseurs pourront considérer en toute transparence les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) de chaque projet avant d'investir grâce à la blockchain.

Selon David Bouchoucha, responsable du pôle dette privée et actifs réels chez BNP Paribas Asset Management, la tokenisation de ce type d'obligation est la continuité logique du financement des projets d'énergie durable :

« L'innovation et le développement durable sont au cœur de notre philosophie d'investissement dans la dette privée. La tokenisation et la blockchain offrent de nouvelles opportunités de diversification des portefeuilles pour nos clients, d'où notre engagement à travailler avec des partenaires solides sur ces nouveaux développements. »

Un token à basse émission carbone

L'obligation a été entièrement structurée, tokenisée et distribuée via AssetFoundry, la plateforme de tokenisation de BNP Paribas. Sa conservation sera assurée par BNP Paribas Securities Services, une filiale de la BNP spécialiste des multi-actifs pour les banques, les institutionnels et les entreprises.

Les tokens ont été mintés par Exaion, la filiale d'EDF éco-responsable qui offre des infrastructures et des solutions pour le Web 3.0 afin d'assurer l'utilisation d'une énergie propre à travers la blockchain. Les tokens ont été émis sur la blockchain Ethereum (ETH).

Pour Arnaud Boyer, le directeur de la transformation digitale chez BNP Paribas Corporate and Institutional Banking (CIB), ce nouveau système ouvre de nouveaux horizons :

« Il s’agit du premier financement lié à un projet d’énergie renouvelable basé sur la tokenisation [...]. Cette innovation crée de nouveaux ponts entre les émetteurs et les investisseurs et apporte à nos clients une solution de financement ESG de bout en bout unique – de l’origination à la distribution, en passant par la conservation. »

Source : BNP Paribas

