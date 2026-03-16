Bittensor en forte hausse : peut-il vraiment casser le monopole de l'IA ?

Depuis son lancement, le projet Bittensor ambitionne de révolutionner le secteur de l’IA avec une offre décentralisée basée sur un système de subnets. Une vision soutenue par des investisseurs enthousiastes qui viennent de faire exploser le prix de son token TAO de plus de 45 % en 1 semaine. On fait le point…

TAO en hausse de 45 % sur 7 jours : que se passe-t-il sur Bittensor ?

Le développement accéléré du secteur de l'intelligence artificielle repose sur des modèles largement centralisés, dont les plus populaires sont actuellement ChatGPT, développé par OpenAI, et Claude de la société Anthropic, qui surfe très clairement sur les décisions de développement douteuses de sa concurrente.

Toutefois, un autre projet pourrait bien apparaître rapidement comme un acteur crypto important dans cet écosystème en évolution constante, sous une forme décentralisée basée sur la blockchain. Il s'agit de Bittensor et de son système de 128 subnets spécialisés dans des tâches spécifiques, souvent présenté comme le « Bitcoin de l’IA ».

💡 Comment faire du staking de TAO sur Bittensor ?

Un projet porté par la cryptomonnaie TAO actuellement en hausse de plus de 45 % sur la dernière semaine, au point d'en faire l'un des tokens les plus performants du secteur crypto sur cette période, alors que la valeur cumulée des subnets Bittensor vient d'atteindre un record historique correspond à 27 % de la capitalisation totale de ce token, actuellement estimée à 2,8 milliards de dollars.

Le TAO de Bittensor s'envole de 50 % sur la dernière semaine

Pourquoi une telle hausse ? Il semblerait que certains développements en cours attirent l'attention des investisseurs, comme par exemple le projet Templar qui vient d'annoncer « la plus grande exécution de pré-entraînement de LLM décentralisée de l'histoire : Covenant-72B », selon le compte TAO Telegraph sur le réseau X. Mais ce n'est pas tout...

Générez des gains avec vos TAO grâce à Mentat Minds

Templar et Score : 2 fleurons actuels de Bittensor

Deux projets attirent tout particulièrement l'attention des amateurs d'IA et de décentralisation sur Bittensor à l'heure actuelle, avec en premier lieu le plus grand modèle de langage jamais entraîné de façon décentralisée, Covenant-72B, créé par les développeurs de Templar (subnet 3).

Le secret de ce nouveau modèle ? Un algorithme développé par Covenant AI et le laboratoire Mila qui permet de réduire les besoins en bande passante d'un facteur de 146, selon ses développeurs, devenant de ce fait accessible pour des connexions Internet domestiques standards, avec l'objectif associé de construire un laboratoire de recherche de pointe totalement décentralisé.

🗞️ Bittensor : « rien ne m’a autant enthousiasmé depuis le Bitcoin »

Ensuite vient le projet Score (subnet 44) et son système d'analyse visuelle intelligente, nommé Manako, destiné à proposer un marché décentralisé pour la « computer vision ». De ce fait, les entreprises peuvent lui soumettre des analyses d'images et de vidéos que son outil convertit aussitôt en données structurées et exploitables.

Une efficacité principalement rendue possible par la mise en place d'une compétition continue entre miners, afin « d'atteindre et de dépasser rapidement les performances des solutions centralisées pour des tâches de vision spécifiques », selon le site Bittensor France.

Acheter facilement la crypto Bittensor avec Binance

Une infrastructure de subnets au service d'un édifice commun

Avec ses 128 subnets sans cesse réévalués et interconnectés, Bittensor développe un véritable écosystème décentralisé dédié à toutes les tâches applicables à l'intelligence artificielle. Une multitude au sein de laquelle la plateforme Chutes (subnet 64) permet à n'importe quel développeur - ou autre subnet - de déployer un modèle IA open source en seulement quelques clics, sans gérer d'infrastructure et en payant uniquement les tokens consommés.

Une réponse efficace « au problème de complexité et de coût de déploiement des applications IA » dont les tarifs apparaissent comme très largement inférieurs à des solutions telles qu'Amazon Web Services (AWS), du fait de milliers de GPU répartis dans le monde et directement rémunérés par le protocole.

🔍 Il est désormais possible d'acheter des tokens de subnets Bittensor sur Base

Dans le même temps, le service de « compute confidentiel » Targon (subnet 4) propose une architecture de machine virtuelle de confiance (Trusted Execution Environments) qui permet à la fois de vérifier que les participants utilisent du matériel authentique pour effectuer le travail demandé, mais également que les données restent chiffrées pendant toute la durée de leur traitement.

Une option que seul le service de cloud computing Azure de Microsoft propose - partiellement - à l'heure actuelle avec certaines limitations d’accès. Des restrictions que le projet Targon ne connaît pas, puisqu'il opère sans aucun blocage géographique, avec des GPU H200 disponibles à moins de 2 dollars de l'heure.

Bittensor : le digne héritier du Bitcoin et d'Ethereum

Autant de subnets et de développements conjoints pour permettre d'atteindre un objectif commun : pouvoir échapper à la forte concentration actuelle du secteur de l'IA entre les mains de quelques géants de la tech hautement centralisés - comme OpenAI, Anthropic, Google DeepMind ou Meta AI - peu regardants sur la transparence ou la manière de gérer les données qu'ils collectent.

Une évolution presque naturelle selon les analystes de Stillcore Capital, à l'origine d'un rapport très complet sur Bittensor il y a tout juste 2 semaines qui présente ce projet d'IA décentralisée comme le digne héritier des révolutions enclenchées par le Bitcoin et Ethereum dans les secteurs monétaires et financiers.

« Chaque génération a élargi un axe différent de la percée initiale du Bitcoin »

Si le Bitcoin a été la première grande innovation monétaire décentralisée et Ethereum la deuxième avec la finance décentralisée (DeFi), alors TAO pourrait bien être la troisième : l’intelligence décentralisée, appliquée à la transformation économique déterminante de ce siècle. Stillcore Capital

Acheter facilement la crypto Bittensor avec Kraken

Sources : TAO Telegraph, Bittensor France, Stillcore Capital

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.