L’interopérabilité s'impose comme une donnée essentielle pour permettre une ouverture et un développement grand public des blockchains actuelles. Dans cet esprit, le leader de l’innovation sur Bittensor, General TAO Ventures, vient de lancer le projet Rubicon pour apporter les tokens de subnets sur Base.

Des tokens xAlpha disponibles sur le layer 2 Base

L'écosystème Bittensor se compose d'une multitude de subnets (sous-réseaux) en capacité d'émettre des tokens alpha. Des cryptomonnaies natives longtemps bloquées dans ce seul univers, au risque de limiter leur développement vers d'autres horizons du Web3.

Une réalité à laquelle certaines initiatives tentent d'apporter des solutions impliquant une plus importante interopérabilité, comme avec le récent « Projet Rubicon » initié par le leader de l’innovation dans l’écosystème Bittensor, General TAO Ventures (GTV).

Le but de ce projet consiste à développer un protocole en capacité de « connecter les tokens alpha des subnets de Bittensor à la blockchain Base », le layer 2 de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase, afin de dépasser « les freins imposés par l'architecture novatrice, l’utilisation de portefeuilles spécialisés et les canaux de distribution limités » de l'écosystème Bittensor.

Le Projet Rubicon répond directement à ce défi en permettant le liquid staking non-custodial des tokens alpha des subnets, les transformant en actifs liquides compatibles ERC-20 (xAlpha) pouvant être échangés, stakés et utilisés dans des protocoles DeFi sur Base.

Bien plus qu'un simple bridge inter-chain

Dans les faits, ce Projet Rubicon implique donc de bloquer ses tokens alpha dans un protocole de Liquid Staking afin d'obtenir des tokens xAlpha en retour, sans avoir à les vendre pour autant. Ces cryptomonnaies sont ensuite utilisables au sein de l'écosystème du layer 2 Base, grâce à un partenariat avec sa principale plateforme décentralisée (DEX), Aerodrome, à l'origine des premiers pools de liquidité xAlpha/USDC.

D'un point de vue technique, le projet d'Oracles Chainlink (LINK) est également de la partie « comme partenaire stratégique et collaborateur de lancement », en proposant dans le même temps une infrastructure sécurisée pour les transferts inter-chain à l'aide de son Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP).

Le Projet Rubicon implique pour le moment 17 subnets majeurs de l'écosystème Bittensor : Affine (Subnet 120), PTN (Subnet 8), Targon (Subnet 4), iota de Macrocosmos (Subnet 9), Ridges (Subnet 62), Cartha (Subnet 35), Bitmind (Subnet 34), Score (Subnet 44), 404-Gen (Subnet 17), Chutes (Subnet 64), Gradients (Subnet 56), Lium (Subnet 51), Synth (Subnet 50), Sportstensor (Subnet 41), Resi (Subnet 46), TAO Private Network (Subnet 65) et Leadpoet (Subnet 71). Chacun de ces subnets démarre avec une liquidité initiale de 300 000 dollars.

Une avancée majeure pour Bittensor, selon Victor Teixeira, CIO de General TAO Ventures. En effet, cela va permettre de construire bien plus qu'un simple bridge vers le layer 2 Base, en « libérant une armée d’équipes de sous-réseaux prêtes à conquérir de nouveaux territoires dans la liquidité Web3 ».

Ce lancement est également l'occasion pour le Directeur commercial de Chainlink Labs, Johann Eid, de démontrer comment son protocole CCIP « permet de faire émerger de nouveaux marchés inter-chain avec la fiabilité, la sécurité et l’évolutivité nécessaires aux grands écosystèmes ».

