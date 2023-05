Bitpanda s’associe à Coinbase pour apporter de la liquidité à son produit « Technology Solutions »

Jeudi, Coinbase et Bitpanda ont officialisé un partenariat, afin que la plateforme américaine fournisse de la liquidité au produit « Technology Solutions » de l’exchange autrichien :

We’re excited to announce that Bitpanda Technology Solutions is collaborating with another industry leader. With Bitpanda Tech, @coinbase will offer a regulated trading infrastructure to their clients like banks and financial institutions outside of the US. pic.twitter.com/leyHChQ3IU

— Bitpanda (@Bitpanda_global) May 25, 2023