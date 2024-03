Bitcoiners et climatosceptiques seraient « interconnectés » selon Greenpeace – Analyse d'une conclusion erronée

Greenpeace renouvelle ses attaques contre Bitcoin, diffusant un rapport qui met en avant les associations supposées entre le minage de BTC et le secteur des énergies fossiles. Ce faisant, l'organisation omet de considérer les contre-arguments qui affaiblissent sa position et qui illustrent l'utilité de Bitcoin pour l'amélioration de l'industrie de l'énergie.

Greenpeace continue son combat contre Bitcoin

À travers un rapport d'une trentaine de pages publié ce mardi 19 mars 2024, Greenpeace, le réseau mondial d'organisations dédiées à la protection de l'environnement, cible une nouvelle fois Bitcoin et tente de démontrer les conséquences néfastes du minage de BTC sur la planète.

Ce rapport soutient que l'industrie du minage de Bitcoin entretient des liens étroits avec le secteur des énergies fossiles et des groupes climatosceptiques.

Greenpeace néglige une fois de plus les multiples contre-arguments qui remettent en question leur raisonnement. Cette persistance dans la critique envers Bitcoin reflète un manque de rigueur qui entache malheureusement leur crédibilité.

Certains internautes soulèvent également des questions sur les relations étroites entre Greenpeace et Chris Larsen, le PDG de Ripple, qui a contribué à hauteur de 5 millions de dollars à l'organisation en mars 2022. Cette donation visait spécifiquement à soutenir la campagne « Change the code », dont l'objectif était de promouvoir la transition du Bitcoin vers un mécanisme de preuve d'enjeu (PoS).

Pourquoi Greenpeace se trompe-t-elle (encore) ?

Au cours des derniers mois, nous avons publié plusieurs articles détaillant comment le minage de Bitcoin peut améliorer l'efficacité de l'industrie de l'énergie, favoriser le développement des énergies renouvelables en les rendant plus rentables et surtout, comment la consommation énergétique du Bitcoin est mal représentée par ses détracteurs.

Ces articles rassemblent de nombreuses recherches et arguments qui contredisent la quasi-totalité des arguments fallacieux avancés par le rapport de Greenpeace.

Ce dernier affirme notamment que « la majorité de l'électricité consommée par le minage de Bitcoin provient du pétrole, du charbon et du gaz ». Pourtant, les dernières estimations indiquent que plus de 52 % de l'électricité utilisée par Bitcoin est issue de sources d'énergies renouvelables.

Greenpeace affirme que « l'empreinte carbone du Bitcoin est en constante augmentation ». Cette affirmation est inexacte selon une étude menée par Daniel Batten, selon laquelle l'empreinte carbone de Bitcoin est stable depuis 4 ans, et cela malgré une industrie du minage et un hashrate en croissance.

L'organisation soutient également que les ordinateurs de minage consomment beaucoup d'eau, s'appuyant sur des données d'Alex de Vries, employé de la Banque centrale des Pays-Bas et critique récurrent de Bitcoin. Selon lui, le minage de Bitcoin aux États-Unis utiliserait autant d'eau que 300 000 foyers. Cependant, cette méthode de calcul a été discréditée à plusieurs reprises et omet de préciser la consommation en eau d'autres industries en comparaison.

En somme, Greenpeace commet des erreurs sur de nombreux points. De plus, si Bitcoin changeait son mécanisme de consensus pour la preuve d'enjeu (PoS), comme la campagne « Change the Code » le propose, sa sécurité, sa résistance à la censure, et par extension sa valeur pourraient être compromises.

Contrairement aux affirmations de l'organisation, le minage de Bitcoin contribue à la stabilisation du réseau électrique, permettant aux centrales de générer des revenus plus stables et d'ajuster leur production selon la demande. Cette optimisation permet de rendre les infrastructures électriques plus fiables et peut conduire à une réduction des coûts pour les consommateurs.

Le minage de Bitcoin permet non seulement d'accroître l'efficience des centrales existantes, mais également de rendre les énergies renouvelables plus attractives et rentables, favorisant ainsi leur développement.

Sources : Daniel Batten, Bloomberg

