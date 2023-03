Bitcoin, vers une nouvelle clôture technique mensuelle favorable

Le mois de mars arrive à son terme et avec lui l’épisode du stress bancaire qui a vu le marché faire des arbitrages entre les différentes classes d’actifs. Bitcoin fait partie des gagnants et affiche à présent une progression de plus de 70% depuis le début de l’année. Le marché fait face à la résistance majeure des 29000 dollars alors que s’annonce une nouvelle clôture technique mensuelle.

Copié https://cryptoast.fr/feed/ Copié https://cryptoast.fr/bitcoin-vers-nouvelle-cloture-technique-mensuelle-favorable/