Le Bitcoin sera-t-il propulsé par les élections américaines ? Analyse du BTC du 4 novembre 2024

Deuxième et dernière semaine de notre marathon macroéconomique et politique. Avant des élections qui s'annoncent tumultueuses et la prochaine réunion de la Fed jeudi, la tension sur les marchés est palpable. Comment le Bitcoin pourrait-il réagir ?