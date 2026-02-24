Bitcoin : le prix à surveiller pour valider la fin du cycle baissier – L'analyse de Vincent Ganne

Le coût de production par Bitcoin est historiquement un outil efficace pour déterminer les zones de fin de bear market cyclique pour le cours du bitcoin. Une approche à combiner avec les autres outils de l'analyse technique en terme de prix et de temps.

La quête de la zone de prix de fin du bear market

Depuis la séance du lundi 6 octobre dernier et le sommet de cycle à 126 000 dollars, le prix du Bitcoin évolue dans un marché baissier cyclique. Pour anticiper la fin de ce bear market et identifier une zone de prix potentielle, il est possible de combiner plusieurs outils d'analyse, qu'ils soient temporels ou centrés sur les prix.

Ces instruments incluent des approches cycliques, techniques et on-chain (analyse des données du réseau Bitcoin), mais il existe également des méthodes plus originales. L'une d'elles consiste à considérer le bitcoin comme une « matière première numérique » : il nécessite de l'électricité et des ressources informatiques pour être produit, ce qui lui confère un coût de production comparable à celui d'une matière première classique.

En termes de temps et de prix, j'ai déjà abordé à plusieurs reprises ce que l'on peut envisager comme scénario de fin de bear market plus tard dans le courant de cette année 2026. Aujourd'hui, je vais vous montrer que le coût de production par bitcoin a été dans le passé une zone de prix où le marché pouvait se stabiliser, puis latéraliser et enfin reprendre sa marche en avant, en accord temporel avec le cycle de 4 ans.

L'observation historique du cours du bitcoin montre que les points bas des marchés baissiers se situent souvent légèrement en dessous du coût de production par bitcoin. Dans le passé, ces phases ont été marquées par plusieurs semaines d'accumulation latérale sous ce seuil, avant qu'une reprise haussière ne s'amorce.

La zone 45000/55000 dollars mise en évidence par plusieurs approches

Si ce schéma devait se reproduire, le Bitcoin pourrait atteindre un creux majeur entre 45 000 et 55 000 dollars au cours de l'année 2026, avant de renouer avec une dynamique haussière. Le graphique ci-dessus illustre les bougies japonaises hebdomadaires, la zone violette représentant le coût de production par bitcoin.

Cette méthode repose sur l'idée que le coût marginal de production constitue un plancher économique à long terme. Lorsque le prix de marché reste durablement inférieur au coût moyen des mineurs, ceux-ci deviennent structurellement déficitaires. Historiquement, ces périodes ont coïncidé avec des phases de capitulation et des creux du marché baissier cyclique. La pression de vente exercée par les mineurs contraints de liquider progressivement leurs réserves tend ensuite à s'estomper.

Il est important de noter que le coût de production n'est pas statique. Il varie en fonction du prix de l'électricité, de l'efficacité des équipements de minage, de la difficulté du réseau et de la répartition géographique du hashrate.

Lors des phases baissières, les mineurs les moins rentables quittent le réseau, ce qui réduit la difficulté et fait baisser le coût moyen de production, contribuant à stabiliser l'écosystème. Ce mécanisme d'ajustement automatique renforce l'intérêt de cet indicateur pour analyser les phases de capitulation.

Cependant, il ne s'agit pas d'un signal de timing précis. Le coût de production définit plutôt une zone de valorisation fondamentale. Les marchés peuvent rester irrationnels plus longtemps que prévu et évoluer en dessous de ce seuil, notamment dans des contextes macroéconomiques défavorables ou de contraction de la liquidité.

En combinant cette approche avec d'autres indicateurs cycliques, des métriques on-chain sur la capitulation, l'analyse des structures de prix et le contexte macroéconomique, il devient possible de mieux cerner les zones de risque et d'opportunité. La zone de prix de 45 000 à 55 000 dollars est donc mise en évidence par plusieurs approches pour être celle qui verra cette année la fin du marché baissier cyclique.

