Bitcoin pourra-t-il éviter une baisse sous 90 000 dollars ? Analyse du BTC du 24 février 2025

Cette semaine sera clé pour le développement du prix du Bitcoin. Les résultats de Nvidia, locomotive de la tech ces derniers mois, seront publiés mercredi. Il faudra également compter sur les chiffres macroéconomiques publiés jeudi (PIB US) et vendredi (inflation PCE) pour catalyser l’action des prix. D'ici là, la situation d'équilibre pourrait perdurer.

Le Bitcoin fléchit mais ne rompt pas, pour combien de temps ?

Nous sommes le lundi 24 février 2025, et le prix du Bitcoin évolue actuellement autour de 95 000 dollars. Notre dernière analyse du BTC remonte au 11 février 2025, alors que son prix se situait à 98 000 dollars. Depuis, le roi des cryptomonnaies continue de travailler sous la barrière psychologique des 100 000 dollars, mettant à l’épreuve la résilience mentale des investisseurs.

Alors que nous évoluons dans une période qui, historiquement, est propice à la croissance du marché crypto, la psychologie des investisseurs reste mitigée. Certains abandonnent le marché et envisagent une pause, tandis que d’autres restent ancrés sur leurs positions, acceptant une nouvelle épreuve que pourrait leur imposer ce cycle haussier.

Il reste difficile, à ce stade, de donner raison à l’un ou l’autre de ces camps, tant la macroéconomie est instable. Elle subit les effets des annonces de la nouvelle administration présidentielle américaine et les aléas d’une économie US qui, malgré une politique monétaire restrictive, a su rester solide.

📈Quelles sont les meilleures plateformes de trading de perpetuals crypto ?

Pour autant, le combat contre l’inflation n’est toujours pas achevé, et des signaux de ralentissements économiques semblent poindre, ce qui pourrait continuer de peser en 2025 sur les marchés à risque, y compris le Bitcoin.

Du côté des marchés dérivés, les intérêts ouverts (OI) ont dégonflé depuis l'épisode post-électoral aux États-Unis. Nous restons pour autant sur des niveaux d'intérêts élevés, indiquant qu'il y a encore, à ce jour, de l'intérêt pour ce marché.

Les frais de financement (funding rates) ont retrouvé une zone de croisière ces dernières semaines. Un excès s'est néanmoins développé le jeudi 21 février, à l'approche des 100 000 dollars, rapidement puni par un retournement catalysé par l'annonce du hack de l'exchange Bybit.

Tradez des cryptos sur Binance, l'exchange n°1 dans le monde

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Depuis ce fameux événement, Bitcoin est classé second en termes de volume quotidien sur les marchés dérivés, avec 21,7 milliards de dollars. Ce n'est pas une situation standard, puisque le King est généralement l'actif crypto le plus tradé sur ces marchés. Cet état de fait est probablement une conséquence des mouvements de rééquilibrage qui se produisent sur Ethereum.

En termes de capitalisation, le Bitcoin reste, sans surprise, le roi incontesté de l’écosystème crypto, occupant la première place du classement avec une capitalisation de 1 895 milliards de dollars.

Paires avec Bitcoin 24 heures 7 jours 1 mois Bitcoin / USDT -0,40 % -0,90 % -8,70 % ETH / Bitcoin -4,40 % -2,50 % -11,40 %

📈 Surfez sur le bull run en vous entourant d'experts ! Rejoignez-nous maintenant sur Cryptoast Academy

Ne ratez pas le bullrun, rejoignez nos experts sur Cryptoast Academy

Publicité

Bitcoin, une nouvelle phase latérale de 200 jours ?

Le prix du BTC évolue toujours dans un range situé entre 91 000 et 108 000 dollars. Si vous nous suivez régulièrement, vous connaissez déjà les zones clés intermédiaires de cette phase de consolidation latérale : 104 000 dollars, 100 000 dollars et 95 500 dollars.

C'est cette dernière zone que nous travaillons depuis le début du mois de février, et qui permet, jusqu'à présent, de tenir et de renvoyer les prix au plus proche des 100 000 dollars. Il est complexe d'analyser l’action des prix au sein d'un range, puisque ces zones d'équilibre sont soumises à des variations parfois erratiques.

La stratégie la plus efficace est d'observer la réaction des prix sur les bornes extrêmes, avec une polarité fixée sur la zone médiane. Aujourd'hui, avec un prix proche des 95 500 dollars, les probabilités d'un retour sur la borne basse sont élevées. Ce scénario est renforcé par les échecs répétés à rebondir convenablement sur le support intermédiaire.

Ainsi, il faudra réintégrer la partie haute du range avec une clôture au-dessus de l'équilibrium en unité de temps 3 jours pour renverser la polarité et favoriser à nouveau des hypothèses haussières. Si le BTC échoue à développer cette clôture, les regards se tourneront naturellement vers les 91 000 dollars.

Essayez dYdX maintenant : le DEX préféré des traders crypto !

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

En prenant le temps d'observer les bandes de Bollinger, vous pourrez constater qu'elles s'alignent parfaitement avec les bornes extrêmes que nous avons définies. Cette finalisation du cycle des BB implique que le prochain mouvement, validé par une clôture en dehors du range, pourrait conduire à une réouverture de ces dernières, déclenchant une nouvelle phase de volatilité.

Si les ranges ont plus de chance de contenir les prix plutôt que de céder, une cassure baissière, validée par un échec de réintégration, confirmerait une détérioration significative de la dynamique haussière. Cela viendrait également confirmer une rupture de la moyenne mobile à 20 semaines, qui se situe actuellement autour des 92 000 dollars.

Ainsi, en suivant la dynamique haussière représentée par les moyennes mobiles, le niveau le plus évident renverrait les prix en direction de lamoyenne à 50 semaines, qui gravite actuellement autour des 75 000 dollars.



Graphique du cours du Bitcoin en 3 jours

👉 Vous souhaitez découvrir plus d'analyses techniques sur Bitcoin ou sur les altcoins ? Rejoignez notre groupe premium Cryptoast Academy dans lequel nous partageons des graphiques d'analyse d'altcoins chaque semaine !

En résumé, le Bitcoin évolue toujours à l’intérieur de son range, mais dans une polarité négative qui attire les prix vers la borne basse située à 91 000 dollars. Dans l'incapacité de franchir à nouveau les 100 000 dollars, le risque de rupture baissière augmente, avec des objectifs à la baisse proches des 75 000 dollars.

Alors, pensez-vous que le BTC puisse reprendre les 100 000 dollars ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse du Bitcoin.

Tradez des cryptos sur Binance, l'exchange n°1 dans le monde

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Sources : TradingView, Coinglass, Glassnode

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital