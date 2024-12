Bitcoin peut-il atteindre 122 000 dollars ? Analyse du BTC du 16 décembre 2024

Les rumeurs d'une réserve stratégique en Bitcoin poussée par Donald Trump s'élèvent de plus en plus au sein de l'écosystème crypto. Si le terreau d'un éventuel « sell the news » semble petit à petit se mettre en place, l'heure est à l'observation des prix. Peut-on valider le franchissement des 100 000 dollars sur le BTC ?