Le Bitcoin (BTC) passe sous la barre symbolique des 25 000 dollars à la suite des annonces de la FED

L'influence des États-Unis a encore frappé le secteur des cryptomonnaies. Après les déclarations de la Fed, annonçant une prochaine remontée des taux pour l'année 2023, le Bitcoin flanche et passe sous la barre des 25 000 dollars, un plus bas non atteint depuis trois mois. Une baisse qui affaiblit une nouvelle fois les investisseurs après la précédente chute causée par les attaques de la SEC à l'encontre de Binance et Coinbase.