Bitcoin : les frais au plus haut depuis avril 2021 – Que se passe-t-il ?

Selon les données de BitInfoCharts, les frais de transaction (fees) moyens sur la blockchain Bitcoin ont avoisiné les 40 dollars, ce qui n'était pas arrivé depuis le mois d'avril 2021.

Évolution des frais de transaction moyens sur Bitcoin depuis 3 ans

Comme depuis maintenant un moment, l'augmentation des frais sur Bitcoin est due à l'engouement autour des inscriptions Ordinals, comparés de manière mal comprise aux tokens non fongibles (NFT). Artefacts numériques immuables, les inscriptions occupent souvent l'actualité depuis qu'ils ont su trouver l'attrait du grand public au mois de mai dernier, lors de l'apparition de la norme BRC-20.

Selon les données issues de mempool, un peu plus de 300 000 transactions sont actuellement en attente d'être traitées sur Bitcoin. Ce faisant, nombreux sont les utilisateurs du réseau qui se voient contraints de payer des frais plus importants pour voir leurs transactions traitées par les mineurs.

Aperçu des transactions en attente sur Bitcoin

Des données qui viennent directement alimenter le débat déjà bien animé autour des inscriptions Ordinals, certains jugeant que cette innovation est contraire au but originel de Bitcoin, là où d'autres la défendent en arguant qu'elle rien d'autre qu'une utilisation ingénieuse des mises à jour Taproot et SegWit, qui avaient notamment permis d'élargir la taille des blocs sur Bitcoin.

Un débat qui a d'ailleurs créé une réelle scission dans la communauté, au point que Luke Dashjr, l'un des principaux développeurs de Bitcoin, a qualifié les inscriptions de « faille » et a bloqué la possibilité de créer ces dernières depuis Bitcoin Knots, un logiciel concurrent à Bitcoin Core qu'il a lui-même développé.

Bien que la hausse des frais impacte naturellement les utilisateurs de Bitcoin souhaitant effectuer des transactions de petits montants, les mineurs de BTC sont, eux, les premiers ravis de la congestion du mempool. Effectivement, plus le nombre de satoshis par vByte (sat/vByte) est élevé, plus les récompenses pour chaque bloc miné seront importantes en parallèle :

Évolution de la récompense par bloc miné pour les mineurs de Bitcoin sur 3 ans (en BTC)

Dès lors et si l'on garde en tête que les mineurs de Bitcoin font vivre le réseau, il est tout à fait compréhensible que ces derniers soient favorables au traitement des inscriptions Ordinals d'un point de vue de pure rentabilité.

Ce constat étant fait, l'actuelle congestion du mempool pourrait s'inscrire comme un test grandeur réelle de ce qui pourrait se passer si Bitcoin venait à connaître une adoption massive.

Adam Back, le PDG et fondateur de Blockstream, a ainsi constaté que quoi qu'il arrive, on ne pouvait pas arrêter « les JPEG sur Bitcoin » et qu'il fallait donc plutôt voir là une occasion « de stimuler l'adoption des layer 2 » et de « forcer l'innovation ».

you can't stop JPEGs on bitcoin. complaining will only make them do it more. trying to stop them and they'll do it in worse ways. the high fees drive adoption of layer2 and force innovation. so relax and build things.

— Adam Back (@adam3us) December 16, 2023