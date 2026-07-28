Bitcoin : le bras de fer entre baleines et petits porteurs annonce-t-il un plancher ?

Alors que Bitcoin consolide actuellement entre 63 000 et 64 000 dollars, les indicateurs on-chain envoient des signaux contrastés. Car si les baleines (les gros investisseurs) accumulent, de leur côté les petits porteurs ont plutôt tendance à capituler. Le pourcentage de l'offre de BTC « en profit » remonte toutefois, bien que lentement. Le marché est-il en train de bâtir son bottom (plancher), ou s'agit-il d'un simple rebond technique dans un cycle qui n’a pas fini sa baisse ?

Baleines et requins accumulent du Bitcoin, alors que les petits détenteurs lâchent prise

Selon plusieurs analystes, les données on-chain sur Bitcoin sont en train de dessiner une divergence classique de fin de bear market (marché baissier). Les portefeuilles détenant entre 10 et 10 000 BTC, catégorie qui regroupe « sharks » (requins) et « whales » (baleines), ont ajouté 19 696 BTC en huit jours seulement, selon Santiment (graphique ci-dessous). Un rythme d’accumulation qui contraste nettement avec l’attitude des plus petits acteurs du marché, surnommés « krills ».

En effet, dans le même temps, les wallets détenant moins de 0,01 BTC ralentissent leurs investissements et n’achètent pas le creux de marché (pas de « buy the dip » pour les krills). Une combinaison de dynamiques (opposées) jugée positive par les analystes de Santiment, car elle annonce souvent une fin de correction.

🐳 Bitcoin’s key stakeholders are accumulating. Wallets holding 10 to 10K BTC added 19,696 BTC in just the past 8 days. 🧊 Micro retail demand is cooling. Sub-0.01 BTC wallets are showing less dip-buying urgency, which often means late retail noise is fading. 📈 This… pic.twitter.com/Vr8XyLuNfK — Santiment Intelligence (@SantimentData) July 27, 2026

Rejoindre OKX et recevoir jusqu'à 400 $ en Bitcoin + 8 % de cashback

👉 Quelle plateforme choisir pour acheter du bitcoin en France ?

L’offre en profit remonte, mais le momentum reste fragile

Le pourcentage d’offre des BTC « en profit » (plus précisément lorsque la valeur des bitcoins d’une adresse à leur dépôt est inférieure à leur valeur actuelle) est repassé à 56 %, contre 47 % au plus bas de juin 2026. Une amélioration notable comme le fait remarquer l’analyste Axel Adler Jr., mais l’indicateur reste tout de même 12 points sous son niveau d’il y a 90 jours.

L’analyste détaille ainsi une grille de lecture précise pour trancher entre poursuite du rebond et possible rechute. Si un franchissement durable de la zone des 60 % de l’offre des BTC en profit renforcerait le scénario d’une reprise, à l’inverse, un retour sous les 50 % rapprocherait à nouveau le marché d’un régime de capitulation.

Le second déclencheur est le momentum à 90 jours, car celui-ci est actuellement à -12 points, et Axel Adler attend un retour au positif de cet indicateur afin de valider un vrai signal de retournement, conjugué donc à un maintien de l’offre en profit au-dessus de 60 %.

L’offre des BTC « en profit » théorique sur les adresses Bitcoin remonte

Acheter du Bitcoin avec IG et recevez 25 € en BTC

Les flux d’USDC repassent au vert sur les exchanges

Autre signal encourageant qui pousse la thèse d’un bottom atteint : les entrées nettes de stablecoins USDC par les investisseurs américains sur les plateformes d’échange viennent juste de repasser en territoire positif. Cela, après plus de deux mois de sorties nettes entamées le 11 mai 2026.

En général, lorsque des fonds en stablecoins affluent vers les exchanges, la pression acheteuse augmente, ce qui se traduit par une tendance également haussière sur les prix des cryptomonnaies, avec Bitcoin souvent en tête des rebonds.

US Investors Are Inflowing Stablecoins to Exchange Again “Generally, when funds inflow to exchanges, buying power tends to increase. This manifests as an upward price trend.” – By @CW8900 pic.twitter.com/UFhbmfdyxE — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) July 27, 2026

👉 Sur le même sujet – USDC : 1,8 milliard de dollars quittent Binance, qui en profite ?

Recevez jusqu'à 500 $ en bonus en déposant des fonds sur eToro

Publicité – Investir dans les cryptomonnaies est risqué et ne convient pas à tout le monde - Vous pourriez perdre la totalité de votre investissement. Comprenez les risques ici

Point de vigilance : les volumes d'échange restent en berne

Le tableau n’est toutefois pas uniformément positif. Les volumes spot sur Bitcoin ont chuté de plus de 75 % par rapport au pic de fin 2024, comme le fait remarquer l’analyste Darkfost sur X. Binance n’a par exemple enregistré qu’environ 35 milliards de dollars en juillet, très loin des 246 milliards de novembre 2024. Sur Bybit, la chute des volumes atteint 85 %, alors qu’elle est de 61 % sur Coinbase et de 67 % sur OKX. Il faut remonter à 2023, dans la phase finale du dernier bear market, pour retrouver des niveaux de volumes aussi faibles.

Ce désengagement des volumes s’inscrit dans un contexte macroéconomique défavorable aux actifs à risque. L’incertitude sur le conflit entre les États-Unis et l’Iran pèse sur l’appétit pour le risque, tandis que l’inflation persistante alimente les craintes d’un maintien prolongé des taux à des niveaux élevés, constituant un environnement peu propice à la spéculation.

Dans le même temps, les marchés actions ont absorbé l’essentiel de la liquidité disponible, portés par des performances exceptionnelles du secteur technologique, même si cette narrative a commencé à être remise en question en ce mois de juillet.

Les volumes d'échanges sur les crypto-bourses restent très bas.

Pour les investisseurs, les signaux de l'activité on-chain resteront donc pour l’instant nuancés. Les mains fortes achètent, les mains faibles vendent, mais l’absence de volume appelle encore à la prudence. Un vrai signal de retournement nécessiterait d’abord que le momentum de l’offre des BTC en profit repasse au-dessus de zéro, conjugué à un retour durable des volumes d’échange.

Découvrir comment bien investir dans Bitcoin (et protéger son épargne) avec la méthode Stratège

Publicité

Sources : Santiment, Axel Adler Jr., CryptoQuant, Darkfost

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.