Finst devient la plateforme avec le plus de paires en USDC d'Europe : voici pourquoi c'est important

Finst vient d'ajouter plus de 400 paires de trading en USDC sur sa plateforme. Il est donc maintenant possible de passer des ordres en euros, mais aussi en dollars. Cela apporte davantage de flexibilité, notamment sur le plan fiscal.

Cet article vous est présenté en collaboration commerciale avec Finst (en savoir plus)

Jusqu'ici, la plateforme crypto Finst ne proposait que des paires entre des cryptomonnaies et l'euro. C'était sa principale faiblesse face aux plateformes permettant de trader directement en dollars.

Ce manque est désormais comblé : chacune des cryptomonnaies disponibles sur Finst peut être échangée aussi bien contre l'euro que contre l'USDC, le stablecoin de Circle conforme à MiCA. La plateforme muscle sérieusement son offre et se hisse même en tête sur ce terrain en Europe.

Échanger une crypto contre de l'USDC était déjà possible, et tout aussi neutre sur le plan fiscal, mais l'arrivée de véritables paires en USDC permet de placer des ordres avancés (market, limit ou stop-loss) tout en bénéficiant de frais fixes de 0,15 % sans jamais repasser par l'euro.

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La plus large offre de paires USDC d'Europe

Avec ce lancement, Finst revendique l'offre de trading en USDC la plus large parmi les plateformes crypto régulées MiCA. L'intérêt ? Si vous cherchez à trader une cryptomonnaie donnée directement contre un stablecoin régulé, la probabilité qu'elle soit disponible sur Finst est la plus élevée du marché européen.

Ce choix n'a rien d'anodin dans le contexte actuel. Depuis MiCA, le paysage des stablecoins s'est réorganisé en Europe : l'USDT de Tether a disparu des plateformes régulées au profit de l’USDC de Circle, qui est maintenant la référence des stablecoins adossés au dollar américain en Europe.

Pourquoi trader en USDC change la donne côté fiscalité

C'est sans doute le point le plus intéressant pour les investisseurs français. En France, l'événement imposable n'est pas la vente d'une crypto contre une autre, mais la conversion d'une crypto en monnaie fiat comme l'euro. Or, l'USDC est un stablecoin qui suit le cours du dollar, tout en conservant son statut de cryptomonnaie.

Conséquence directe : sécuriser un gain en vendant du Bitcoin contre de l'USDC ne déclenche pas d'imposition, là où un passage en euros, lui, la déclencherait. Vous restez dans l'univers crypto et la flat tax ne s'applique qu'au moment où vous convertissez réellement vos gains en euros.

Trader en USDC permet donc de mettre ses bénéfices à l'abri dans un stablecoin tout en choisissant le moment où vous déclenchez l'impôt, plutôt que de le subir à chaque prise de bénéfices.

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Des frais à 0,15 %, sans mauvaise surprise

En plus de cette nouvelle offre en USDC, Finst conserve les atouts qui font sa réputation, à commencer par des frais très avantageux. La plateforme joue ici la carte de la simplicité : 0,15 % par transaction. Pas de spread ajouté, pas de coût caché glissé dans le prix d'exécution et ce taux s'applique que vous tradiez les paires en USDC ou en euros.

Cette compétitivité va de pair avec la qualité d'exécution, l'autre point fort de Finst. La plateforme s'appuie sur le Smart Order Routing, sa technologie maison qui agrège la liquidité de plusieurs sources pour router chaque ordre vers le meilleur prix disponible. En pratique, vos ordres (market, limit ou stop-loss) sont exécutés au tarif le plus avantageux possible.

À cela s'ajoute une sécurité de niveau institutionnel avec une preuve de réserves vérifiée par AuditNow, un cabinet d’audit indépendant, une conversation des cryptos chez Fireblocs, qui utilise une technologie MPC pour maximiser la sécurité ou encore une ségrégation complète des actifs hors du bilan de Finst. Autant d'arguments qui ont déjà convaincu plus de 100 000 investisseurs particuliers et institutionnels à travers l'Europe.

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Pour tous ses nouveaux utilisateurs, Finst propose un bonus de bienvenue. Pour en profiter, il suffit d'ouvrir un compte sur la plateforme, d'installer l'application disponible sur iOS et Android, puis de renseigner le code promotionnel FINST20 lors de votre inscription.

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