Bitcoin en hausse malgré une activité on-chain en berne – Récap crypto de la nuit du 4 au 5 mai 2026

Bitcoin poursuit son rallye alors que l’activité on-chain recule, tandis que les tensions autour du CLARITY Act s’intensifient aux États-Unis. Les entreprises renforcent leurs positions en BTC et les stablecoins continuent de se démocratiser.

le 5 mai 2026 à 8:15.

2 minutes de lecture

author image

Cryptoast

Bitcoin en hausse malgré une activité on-chain en berne – Récap crypto de la nuit du 4 au 5 mai 2026

Bitcoin en hausse malgré une activité en berne

Selon Santiment, l’activité on-chain de Bitcoin a atteint son plus bas niveau depuis deux ans, même si son cours a repassé la barre des 81 000 dollars. Ce faible engagement suggère un rallye sans large participation. Parallèlement, Strategy n’a effectué aucun achat de BTC la semaine du 27 avril, alors que l’action MSTR retrouvait de la vigueur.

Téléchargez Revolut pour acheter du Bitcoin et recevoir un bonus de 20 €
Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

Le CLARITY Act au cœur des tensions politiques

La sénatrice Cynthia Lummis a appelé à l’adoption immédiate du CLARITY Act, avertissant qu’en l’absence de règles claires, de nombreuses entreprises crypto pourraient devoir se délocaliser aux États-Unis.

Ce texte, axé sur les rendements des stablecoins, aurait récemment trouvé un compromis autorisant des récompenses basées sur l’usage tout en interdisant les intérêts sur les soldes inactifs, une approche soutenue par Brian Armstrong, le PDG de Coinbase.

Cependant, les groupes bancaires estiment que la rédaction actuelle ne constitue pas une interdiction complète et envisagent de soumettre des amendements aux législateurs.

Hyperliquid et les marchés décentralisés

Le directeur international de Robinhood, Johann Kerbrat, a déclaré que son entreprise considère Hyperliquid comme un acteur régulé, contrairement à un modèle purement décentralisé. Hyperliquid a enregistré des volumes records sur le pétrole, prépare le lancement de HIP-4, un marché prédictif natif, et a récemment lancé un contrat perpétuel officiel du S&P 500 validé par le S&P Dow Jones Indices. Ces avancées interviennent alors que la CFTC cherche à encadrer les contrats perpétuels crypto.

IA et surveillance financière

Anthropic et FIS ont annoncé leur association pour développer un agent d’intelligence artificielle destiné à aider les banques à enquêter de manière autonome sur les crimes financiers. Cette collaboration intervient alors qu’Anthropic atteint des valorisations colossales allant jusqu’à 1 000 milliards de dollars.

Suivez les actualités crypto en temps réel sur notre groupe Telegram
Publicité

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.

author profile picture

Cryptoast est le média francophone de référence sur le Bitcoin, la blockchain, les cryptomonnaies et le Web3. Depuis son lancement en 2017, il attire plus de 10 millions de visites annuelles et compte plus de 500 000 abonnés sur ses réseaux sociaux. Les articles de Cryptoast sont consultables sur Bloomberg et traduits en 9 langues avec le code {NH NS5_CRYPTOAST}. Le média a également publié un livre sur le Bitcoin et les cryptomonnaies aux éditions Larousse, affirmant son expertise et son influence dans le domaine.

Cryptoast

663 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur No Push RS

Voir plus
Tout voir

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

Les paiements en espèces seront plafonnés dans l’Union européenne dès 2027, vers la fin des transactions confidentielles ?

Les paiements en espèces seront plafonnés dans l’Union européenne dès 2027, vers la fin des transactions confidentielles ?

 « La plupart des cryptomonnaies sont des arnaques » d'après Elon Musk

« La plupart des cryptomonnaies sont des arnaques » d'après Elon Musk

 Un particulier mine seul un bloc Bitcoin à la maison et empoche une récompense de 240 000 dollars

Un particulier mine seul un bloc Bitcoin à la maison et empoche une récompense de 240 000 dollars

 Le SOL de Solana enregistre 7 bougies mensuelles rouges consécutives – Récap crypto de la nuit du 30 avril au 1er mai 2026

Le SOL de Solana enregistre 7 bougies mensuelles rouges consécutives – Récap crypto de la nuit du 30 avril au 1er mai 2026