Bitcoin en hausse malgré une activité on-chain en berne – Récap crypto de la nuit du 4 au 5 mai 2026

Bitcoin poursuit son rallye alors que l’activité on-chain recule, tandis que les tensions autour du CLARITY Act s’intensifient aux États-Unis. Les entreprises renforcent leurs positions en BTC et les stablecoins continuent de se démocratiser.

Bitcoin en hausse malgré une activité en berne

Selon Santiment, l’activité on-chain de Bitcoin a atteint son plus bas niveau depuis deux ans, même si son cours a repassé la barre des 81 000 dollars. Ce faible engagement suggère un rallye sans large participation. Parallèlement, Strategy n’a effectué aucun achat de BTC la semaine du 27 avril, alors que l’action MSTR retrouvait de la vigueur.

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Le CLARITY Act au cœur des tensions politiques

La sénatrice Cynthia Lummis a appelé à l’adoption immédiate du CLARITY Act, avertissant qu’en l’absence de règles claires, de nombreuses entreprises crypto pourraient devoir se délocaliser aux États-Unis.

Ce texte, axé sur les rendements des stablecoins, aurait récemment trouvé un compromis autorisant des récompenses basées sur l’usage tout en interdisant les intérêts sur les soldes inactifs, une approche soutenue par Brian Armstrong, le PDG de Coinbase.

Cependant, les groupes bancaires estiment que la rédaction actuelle ne constitue pas une interdiction complète et envisagent de soumettre des amendements aux législateurs.

Hyperliquid et les marchés décentralisés

Le directeur international de Robinhood, Johann Kerbrat, a déclaré que son entreprise considère Hyperliquid comme un acteur régulé, contrairement à un modèle purement décentralisé. Hyperliquid a enregistré des volumes records sur le pétrole, prépare le lancement de HIP-4, un marché prédictif natif, et a récemment lancé un contrat perpétuel officiel du S&P 500 validé par le S&P Dow Jones Indices. Ces avancées interviennent alors que la CFTC cherche à encadrer les contrats perpétuels crypto.

IA et surveillance financière

Anthropic et FIS ont annoncé leur association pour développer un agent d’intelligence artificielle destiné à aider les banques à enquêter de manière autonome sur les crimes financiers. Cette collaboration intervient alors qu’Anthropic atteint des valorisations colossales allant jusqu’à 1 000 milliards de dollars.

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