Bitcoin, direction les 53 000 dollars ? Analyse du BTC du 2 septembre 2024

Le Bitcoin et le marché crypto traversent une période d'incertitude à l'approche d'une dernière épreuve saisonnière qui pourrait conduire l'action des prix vers un fort retracement. Dans une vision plus long terme, le sujet portera sur la capacité du BTC à proposer un creux plus importat que le précédent.